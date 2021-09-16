Джамала оселиться поруч з Монатіком і Дорофєєвою: що відомо про будинок артистки

Джамала купила ділянку в елітному селищі Крюківщина, який називають аналогом Беверлі-Хіллз. Це елітний мікрорайон, де живуть багато українських зірок шоу-бізнесу. Сусідами переможниці Євробачення стануть Дмитро Монатік з сім'єю, хореограф Олена Шоптенко, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, а також співачка і багатодітна мама Анастасія Приходько.

Всі будинки українських зірок в селищі Крюківщина знаходяться поруч і побудовані вони майже в однаковому стилі. У Дмитра Монатіка майже 12 соток – але там немає ландшафтного дизайну, а сам будинок побудований за простим проєктом. У дворі є відкритий басейн і дитячий майданчик для синів Дані та Платона.

У Володимира Дантеса і Наді Дорофєєвої теж 12 соток, а ось котедж – на 270 кв.метрів. Там два поверхи, є окремий гардероб і кімната для танців. За документами будинок оформлений на Дорофєєву.

Джамала купила ділянку в українському Беверлі-Хіллз ще рік тому - така ж ділянка в 12 соток. Це підтверджує виписка із земельного кадастру. Але будівництво артистка так і не почала – на її ділянці немає навіть паркану.

Зараз співачка живе в Кадетському Гаю на Солом'янці. У 2016 році вона отримала ключі від трикімнатної квартири від Віталія Кличка за перемогу на Євробачення.

Її квартира розташована в одній з багатоповерхівок квартирного комплексу на 11 поверсі. Площа квартири - 107 квадратів. З вікон гарний вигляд, інтер'єр виконаний у світлих тонах з етнічними елементами та безліччю рослин в горщиках.

У цій квартирі Джамала живе зі своїм чоловіком і двома синами. І вона не так давно зізналася, що хотіла б жити за містом.

"Останнім часом все частіше думаю, що було б добре жити у власному будинку. Не вистачає тихого двору з деревами та квітами, своєї студії, в якій можна було б творити та не заважати своїм домашнім. Так, У мене дуже затишна квартира, яку я дуже люблю, там є все необхідне. Але зараз хочеться заземленості", - розповіла артистка.

Джамала оселиться в елітному селищі поруч з Монатіком і Дорофєєвою