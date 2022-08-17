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Під Києвом на річці зафіксували масовий мор риби: що сталося (відео)

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Біла Церква, Середа 17 серпня 2022 18:25
Під Києвом на річці зафіксували масовий мор риби: що сталося (відео) Мор риби на річці у Білій Церкві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Біла Церква Київської області на річці Рось сталася екологічна катастрофа. Було зафіксовано масовий мор риби.

Відео опублікували у Telegram-каналі "Київський двіж".

Зазначається, що для встановлення причини загибелі риби було відібрано проби води та направлено до лабораторії Держрибагентства.

Зокрема, про результати буде повідомлено додатково.

На опублікованому відео можна побачити мертву рибу, яку прибило до берега.

Додамо, що у спекотний літній період у відкритих водоймах спостерігається негативне явище як цвітіння води, що супроводжується розмноженням дрібних синьо-зелених водоростей та накопиченням у воді продуктів їхнього розпаду, зокрема аміаку, сірководню, нітратів і нітритів.

Наслідком цих процесів стає погіршення якості води, що і може супроводжувати мор риби. Цвітіння води погіршує гідробіологічний стан водойми та викликає структурні зміни в екосистемі.

Однак, у деяких випадках масову загибель риби можуть спровокувати і інші чинники.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом на Олесницькому озері масово гине риба.

Також ми писали, що в Маріуполі, окупованому російськими військами, було зафіксовано мор дельфінів, що може свідчити про хвороби в морі.

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