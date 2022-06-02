У Маріуполі фіксують мор дельфінів. Це може свідчити про хвороби у морі

Жителі Маріуполя зафіксували масовий мор риби та дельфінів в акваторії Азовського моря. Це може свідчити про поширення хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

За його словами, такий мор риби можливий в період аномальної спеки у липні. Тому, враховуючи температуру та сезон, це може свідчити про наявність хвороби у водах Азовського моря.

"Епідемія - вже не просто загроза, а реальність… Море на сьогодні - одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням", - зазначив радник мера.