Під Києвом на великому озері масово гине риба: екологи з'ясовують причини (фото)
Під Києвом на Олесницькому озері в Бориспільському районі зафіксовано масовий мор риби. На місці працювали екологи, щоб розібратися в причинах ситуації, серед яких може бути як природні фактори, так і забруднення відходами.
Про це 4 серпня повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко у своєму Facebook.
Інспектори-екологи працювали на Олесницькому озері сьогодні вдень. Там же біля водойми були й правоохоронці, а також співробітники комунальних підприємств міста.
Фахівці взяли аналіз води і риби для того, щоб чітко встановити причини НП. Що саме викликало мор водної фауни на озері - буде відомо за результатами цих досліджень.
"Не виключаємо ні природні чинники, які могли спричинити загибель риби, ні забруднення відходами. Інспектори-екологи все з'ясують. Чекаємо на їхній висновок", - йдеться в публікації.
Також міський голова Борисполя опублікував фото, як вивозили з озера повний кузов мертвої риби.
Мертву рибу з Олесницького озера вивозили на тракторі з причепом (фото: facebook.com/borysenkoboryspil)
Користувачі мережі в коментарях до посту зазначають, що серед загиблої риби такі види, як товстолобик, короп, щука. Також очевидці додають, що на озері з боків стирчать труби, з яких ллється брудна вода і відходи.
Юзери також додають і свої знімки з цього озера - на кадрах показано велику кількість риби, що спливла черевом вгору.
На Олесницькому озері масово гине риба (фото: facebook.com / Аліна Федченко Сабат)
Олесницьке озеро є найбільшим в Борисполі. Тут розташований головний міський пляж. Кілька років тому фахівці Держпродспоживслужби виявили у воді підвищений вміст забруднюючих речовин і рекомендували заборонити купатися у водоймі.
Як писали місцеві ЗМІ у 2018-му, тоді перший заступник міського голови.Микола Корнійчук запевнив, що стічних труб від каналізації з приватного сектора до озера немає, а видимі широкі труби, прокладені з боку дворів, дозволені для водозниження і відведення дощових або талих вод.
Раніше в липні повідомлялося, що в річці Південний Буг зафіксували мор риби.
А також ми писали, що в Маріуполі, окупованому російськими військами, було зафіксовано мор дельфінів, що може свідчити про хвороби в морі.