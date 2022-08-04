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Під Києвом на великому озері масово гине риба: екологи з'ясовують причини (фото)

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Бориспіль, Четвер 04 серпня 2022 21:27
Під Києвом на великому озері масово гине риба: екологи з'ясовують причини (фото) Колаж РБК-Україна: у Борисполі на найбільшому озері масова загибель риби
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом на Олесницькому озері в Бориспільському районі зафіксовано масовий мор риби. На місці працювали екологи, щоб розібратися в причинах ситуації, серед яких може бути як природні фактори, так і забруднення відходами.

Про це 4 серпня повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко у своєму Facebook.

Інспектори-екологи працювали на Олесницькому озері сьогодні вдень. Там же біля водойми були й правоохоронці, а також співробітники комунальних підприємств міста.

Фахівці взяли аналіз води і риби для того, щоб чітко встановити причини НП. Що саме викликало мор водної фауни на озері - буде відомо за результатами цих досліджень.

"Не виключаємо ні природні чинники, які могли спричинити загибель риби, ні забруднення відходами. Інспектори-екологи все з'ясують. Чекаємо на їхній висновок", - йдеться в публікації.

Також міський голова Борисполя опублікував фото, як вивозили з озера повний кузов мертвої риби.

Під Києвом на великому озері масово гине риба: екологи з'ясовують причини (фото)

Мертву рибу з Олесницького озера вивозили на тракторі з причепом (фото: facebook.com/borysenkoboryspil)

Користувачі мережі в коментарях до посту зазначають, що серед загиблої риби такі види, як товстолобик, короп, щука. Також очевидці додають, що на озері з боків стирчать труби, з яких ллється брудна вода і відходи.

Юзери також додають і свої знімки з цього озера - на кадрах показано велику кількість риби, що спливла черевом вгору.

Під Києвом на великому озері масово гине риба: екологи з'ясовують причини (фото)Під Києвом на великому озері масово гине риба: екологи з'ясовують причини (фото)Під Києвом на великому озері масово гине риба: екологи з'ясовують причини (фото)

На Олесницькому озері масово гине риба (фото: facebook.com / Аліна Федченко Сабат)

Олесницьке озеро є найбільшим в Борисполі. Тут розташований головний міський пляж. Кілька років тому фахівці Держпродспоживслужби виявили у воді підвищений вміст забруднюючих речовин і рекомендували заборонити купатися у водоймі.

Як писали місцеві ЗМІ у 2018-му, тоді перший заступник міського голови.Микола Корнійчук запевнив, що стічних труб від каналізації з приватного сектора до озера немає, а видимі широкі труби, прокладені з боку дворів, дозволені для водозниження і відведення дощових або талих вод.

Раніше в липні повідомлялося, що в річці Південний Буг зафіксували мор риби.

А також ми писали, що в Маріуполі, окупованому російськими військами, було зафіксовано мор дельфінів, що може свідчити про хвороби в морі.

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