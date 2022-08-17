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Под Киевом на реке зафиксировали массовый мор рыбы: что произошло (видео)

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Белая Церковь, Среда 17 августа 2022 18:25
Под Киевом на реке зафиксировали массовый мор рыбы: что произошло (видео) Мор рыбы на реке в Белой Церкви (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Белая Церковь Киевской области на реке Рось произошла экологическая катастрофа. Был зафиксирован массовый мор рыбы.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киевский движ".

Отмечается, что для установления причины гибели рыбы были отобраны пробы воды и направлены в лабораторию Госрыбагентства.

В частности, о результатах будет сообщено дополнительно.

На опубликованном видео можно увидеть мертвую рыбу, которую прибило к берегу.

Добавим, что в жаркий летний период в открытых водоемах наблюдается негативное явление, как цветение воды, что сопровождается размножением мелких сине-зеленых водорослей и накоплению в воде продуктов их распада, в частности аммиака, сероводорода, нитратов и нитритов.

Следствием этих процессов становится ухудшение качества воды и может сопровождать мор рыбы. Цветение воды ухудшает гидробиологическое состояние водоема и вызывает структурные изменения в экосистеме.

Однако, в некоторых случаях массовую гибель рыбы могут спровоцировать и другие факторы.

Ранее мы сообщали, что под Киевом на озере Олесницькому массово гибнет рыба.

Также мы писали, что в Мариуполе, оккупированном российскими войсками, было зафиксирован мор дельфинов, что может свидетельствовать о болезнях в море.

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