Под Киевом на реке зафиксировали массовый мор рыбы: что произошло (видео)

В городе Белая Церковь Киевской области на реке Рось произошла экологическая катастрофа. Был зафиксирован массовый мор рыбы.

Отмечается, что для установления причины гибели рыбы были отобраны пробы воды и направлены в лабораторию Госрыбагентства.

В частности, о результатах будет сообщено дополнительно.

На опубликованном видео можно увидеть мертвую рыбу, которую прибило к берегу.

Добавим, что в жаркий летний период в открытых водоемах наблюдается негативное явление, как цветение воды, что сопровождается размножением мелких сине-зеленых водорослей и накоплению в воде продуктов их распада, в частности аммиака, сероводорода, нитратов и нитритов.

Следствием этих процессов становится ухудшение качества воды и может сопровождать мор рыбы. Цветение воды ухудшает гидробиологическое состояние водоема и вызывает структурные изменения в экосистеме.

Однако, в некоторых случаях массовую гибель рыбы могут спровоцировать и другие факторы.