Над Києвом "палало" небо: дивіться неймовірні фото вогняного заходу сонця
У Києві небо забарвилося під час заходу в надзвичайні "вогняні" кольори 10 листопада, і така фантастична палітра зазвичай буває обумовлена зміщенням атмосферних фронтів. Барвисті фото "палаючого неба" над столицею і в найближчих містах активно публікують в мережі.
"Марсіанські пейзажі" через сьогоднішній неймовірний захід сонця над Києвом дивіться в нашому матеріалі нижче.
На знімках можна насолодитися видами "палаючого повітряного океану" на тлі висоток і храмів Києва, яскравим відбиттям заходу на гладі водойм, пастораллю обагрених сонцем хмар в гілках дерев в парках і скверах.
Таким заходом сонця захоплювалися 10 листопада жителі північних районів Києва (фото: styler.rbc.ua)
"Вогняний" захід сонця на тлі споруджуваних висоток у Києві (фото: facebook.com / Тетяна Боковня)
Спочатку фон заходу сонця у Києві був яскраво-помаранчевим, а вже через кілька хвилин палітра потемніла і стала більш насиченою (фото: facebook.com/roman.davidoff1)
"Вогняний" захід сонця на фоні церков у Києві (фото: facebook.com / Svitlana Karepina)
І в Броварах теж насолоджувалися надзвичайним заходом сонця (фото: Brovarymedia)
"Палаюче" небо на Дорогожичах у Києві (фото: facebook.com/groups / Сирець ФБ)
Відео: вогняний захід сонця над Києвом 10 листопада
Захід сонця над Голосіївським лісом (фото: facebook.com/Glsvsk)
"Палаюче" небо в Києві 10 листопада (фото: instagram.com/owl_vinn)
Надихаюча краса надзвичайного заходу сонця над Києвом і в околицях 10 листопада (фото: скріншот)
Нагадаємо, раніше ми показували фото, як над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст.
Також ми писали, що минулої осені у небі засяяла унікальна місячна веселка, і приголомшливе явище потрапило на фото.