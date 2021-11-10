Над Києвом "палало" небо: дивіться неймовірні фото вогняного заходу сонця

Колаж РБК-Україна: "вогняне" небо над Києвом через незвичайний захід сонця

У Києві небо забарвилося під час заходу в надзвичайні "вогняні" кольори 10 листопада, і така фантастична палітра зазвичай буває обумовлена зміщенням атмосферних фронтів. Барвисті фото "палаючого неба" над столицею і в найближчих містах активно публікують в мережі.

"Марсіанські пейзажі" через сьогоднішній неймовірний захід сонця над Києвом дивіться в нашому матеріалі нижче.

На знімках можна насолодитися видами "палаючого повітряного океану" на тлі висоток і храмів Києва, яскравим відбиттям заходу на гладі водойм, пастораллю обагрених сонцем хмар в гілках дерев в парках і скверах. Таким заходом сонця захоплювалися 10 листопада жителі північних районів Києва (фото: styler.rbc.ua) "Вогняний" захід сонця на тлі споруджуваних висоток у Києві (фото: facebook.com / Тетяна Боковня) Спочатку фон заходу сонця у Києві був яскраво-помаранчевим, а вже через кілька хвилин палітра потемніла і стала більш насиченою (фото: facebook.com/roman.davidoff1) "Вогняний" захід сонця на фоні церков у Києві (фото: facebook.com / Svitlana Karepina) І в Броварах теж насолоджувалися надзвичайним заходом сонця (фото: Brovarymedia) "Палаюче" небо на Дорогожичах у Києві (фото: facebook.com/groups / Сирець ФБ) Відео: вогняний захід сонця над Києвом 10 листопада Захід сонця над Голосіївським лісом (фото: facebook.com/Glsvsk) "Палаюче" небо в Києві 10 листопада (фото: instagram.com/owl_vinn) Надихаюча краса надзвичайного заходу сонця над Києвом і в околицях 10 листопада (фото: скріншот)