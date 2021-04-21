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Над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст: "весняна природа незабутня!" (Фото)

Новость на русском → Києва, Середа 21 квітня 2021 21:40
Над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст: "весняна природа незабутня!" (Фото) Фото: веселка над Києвом (facebook.com/permalink)
Автор: Володимир Костирін

Над небом Києва розкинулася весняна веселка сьогодні після досить "похмурого і дощового" прогнозу синоптиків, захопивши жителів столиці своєю надзвичайною красою. Користувачі мережі діляться знімками яскравого атмосферного явища.

Фото різноколірної дуги 21 квітня опублікувала Олена Фіданян у Facebook.

Жінка показала веселку на тлі ніжних хмар, що ширяють блакитним небом. Вона розкинулася над Дніпром, ніби з'єднала два береги столиці, ставши ще одним мостом.

Примітно, що семикольорова повітряна дуга знята саме над новим мостом.

"Два перевесла: кольорова і залізобетонна веселка. Все буде добре", - підписала кадри киянка.

Над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст: &quot;весняна природа незабутня!&quot; (Фото)Над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст: &quot;весняна природа незабутня!&quot; (Фото)Над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст: &quot;весняна природа незабутня!&quot; (Фото)

Веселка над Києвом 21 квітня (фото: facebook.com / Олена Фіданян)

При цьому в коментарях до посту користувачі інтернету пишуть, що насправді їх не два, а три, а також діляться своїми враженнями та новими знімками веселки.

Над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст: &quot;весняна природа незабутня!&quot; (Фото)

Яскрава веселка над Києвом 21 квітня (фото: facebook.com/tatyana.posadska)

  • Кольорове - як творчість вчителя, залізобетонне - як нормативка
  • Яка краса, весняна природа незабутня!
  • Бути весні!
  • Веселка зверху донизу та абрикосовий кущ.

Над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст: &quot;весняна природа незабутня!&quot; (Фото)

Знімками веселки діляться жителі різних районів Києва (фото: facebook. com / Тетяна Дідух)

Над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст: &quot;весняна природа незабутня!&quot; (Фото)

Веселка над Києвом 21 квітня (фото: facebook.com / Марина Комракова)

Над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст: &quot;весняна природа незабутня!&quot; (Фото)

Веселка буквально торкається асфальту в Києві (фото: facebook.com/el.shemaiev)

Над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст: &quot;весняна природа незабутня!&quot; (Фото)

Веселку показали також жителі Дарницького району Києва 21 квітня (фото: facebook.com/valeria.sorochan.1)

Раніше повідомлялося, що минулої осені у небі засяяла унікальна місячна веселка, і приголомшливе явище потрапило на фото.

Також ми писали про те, що у січні у небі над Кривим Рогом помітили рідкісне природне явище - сонячне гало показали на фото, і знімки дійсно заворожують.

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