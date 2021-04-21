Над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст: "весняна природа незабутня!" (Фото)

Над небом Києва розкинулася весняна веселка сьогодні після досить "похмурого і дощового" прогнозу синоптиків, захопивши жителів столиці своєю надзвичайною красою. Користувачі мережі діляться знімками яскравого атмосферного явища.

Жінка показала веселку на тлі ніжних хмар, що ширяють блакитним небом. Вона розкинулася над Дніпром, ніби з'єднала два береги столиці, ставши ще одним мостом.

Примітно, що семикольорова повітряна дуга знята саме над новим мостом.

"Два перевесла: кольорова і залізобетонна веселка. Все буде добре", - підписала кадри киянка.

Веселка над Києвом 21 квітня (фото: facebook.com / Олена Фіданян)

При цьому в коментарях до посту користувачі інтернету пишуть, що насправді їх не два, а три, а також діляться своїми враженнями та новими знімками веселки.

Яскрава веселка над Києвом 21 квітня (фото: facebook.com/tatyana.posadska)

Кольорове - як творчість вчителя, залізобетонне - як нормативка

Яка краса, весняна природа незабутня!

Бути весні!

Веселка зверху донизу та абрикосовий кущ.

Знімками веселки діляться жителі різних районів Києва (фото: facebook. com / Тетяна Дідух)

Веселка над Києвом 21 квітня (фото: facebook.com / Марина Комракова)

Веселка буквально торкається асфальту в Києві (фото: facebook.com/el.shemaiev)

Веселку показали також жителі Дарницького району Києва 21 квітня (фото: facebook.com/valeria.sorochan.1)