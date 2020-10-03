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В небі засяяла унікальна місячна веселка: приголомшливе явище потрапило на фото

Канада, Субота 03 жовтня 2020 17:11
В небі засяяла унікальна місячна веселка: приголомшливе явище потрапило на фото
Місячна веселка з'явилася в небі над Канадою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Красиве природне явище порадувало жителів одного з регіонів в Канаді

Унікальне світлове явище потрапило в об'єктиви місцевих фотографів, яким випала можливість спостерігати рідкісне місячне світло. Місячна веселка, яка досить рідко виникає в природі через особливості заломлення світла, була помічена в канадській провінції Альберта. Фотографіями дивного явища стали ділитися у Twitter.

Фотографи-любителі повідомили, що за роки "полювання" за полярним сяйвом їм жодного разу не вдавалося зафіксувати такої унікальної картини.

В небі засяяла унікальна місячна веселка: приголомшливе явище потрапило на фото

У небі над Канадою засяяла унікальна місячна веселка (фото: twitter.com/dartanner)

2 жовтня фотографам вдалося сфотографувати одночасно чотири найкрасивіших явища на одному фото.

"Яка комбінація протягом століть минулої ночі в туманних болотах Сенья: Місячний туман, #aurora, висхідна Венера і велика ведмедиця, всі відбиті у воді!" – йдеться у підписі до світлини.

В небі засяяла унікальна місячна веселка: приголомшливе явище потрапило на фото

Місячний туман, аврора, висхідна Венера і зірки (фото: twitter.com/NightLights_AM)

З настанням рівнодення спостерігається велика активність полярних сяйв, ночі стають темнішими, що полегшує спостереження Північного сяйва в Канаді, розповідають місцеві.

Експерт The Weather Network Скотт Сазерленд пояснив природу явища. За його даними, місячне світло проникає в одну сторону краплі води та заломлюється через внутрішню поверхню протилежного боку цієї краплі, виходячи з неї назад в тому ж напрямку, звідки він надійшов. Саме відбиті промені сприймає наш погляд.

Світіння виникає, коли сонячні частинки стикаються з атмосферою Землі. За даними НАСА, їх колірна гамма обумовлена наявністю в атмосфері різних типів частинок газу, а також довжиною хвилі випромінюваного світла.

Двоє найпоширеніших елементів в атмосфері Землі — кисень і азот, вони створюють різні типи полярного сяйва. Кисень виробляє зелене і жовтувато-зелене світіння. Сині, пурпурні та червонувато-пурпурові сяйва — велика рідкість, вони виникають за участю азоту.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про особливу повноту місяця в жовтні.

Також ми розповідали, що один з регіонів України стали масово залишати птахи. Фото і подробиці - в нашій статті.

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