Жива! Викрадену під Києвом дитину знайшли (фото)

Викрадену під Києвом дитину знайшли (колаж РБК-Україна)

Викрадення немовляти з Коцюбинського закінчилося хепі-ендом

Викрадену під Києвом тримісячну дитину знайшли цілою і неушкодженою. Про це повідомив голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян на своїй сторінці у Facebook.

"Дитину знайшли! Жива! Щойно говорив з очільником поліції Київщини. Браво поліція Київської області та Андрій Нєбитов! Гарна професійна робота. Чекаємо на пояснення причини викрадення", - написав чиновник, опублікувавши фото з місця, де було знайдено немовля.

Викрадення дитини під Києвом завершилося хепі-ендом (фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian)

Цю інформацію підтвердили в поліції області.

"Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про викрадення хлопчика: невідома жінка повезла його на легковику у невідомому напрямку. На Київщині було введено план-перехоплення, орієнтування на легковик передали патрулям Києва та області. Невдовзі автівку знайшли, водій дав покази слідчим. Пізніше особу викрадачки встановили та затримали у Софіївській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій. Дитина жива і неушкоджена, в подальшому її оглянуть медики", - йдеться в повідомленні "копів".

Зараз тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють причини викрадення. Разом з тим, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Викрадення дитини під Києвом закінчилося хепі-ендом (фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian)

Нагадаємо, викрадення немовляти 2019 року народження відбулося 23 жовтня близько 11:30 у селищі Коцюбинське. Невідома жінка втерлася в довіру до мами дитини, а через деякий час схопила малюка і увезла його на авто, яке за кілька годин було затримане поліцейськими у столиці.

Відомо, що викрадачка познайомилася з мамою дитини в групі допомоги малозабезпеченим сім'ям у Viber. Під приводом надання матеріальної допомоги, злочинниця приїхала до родини в гості і поцупила немовля.

Викрадення дитини у Коцюбинському (фото: facebook.com/KyivOperativ)