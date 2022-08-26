RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Києвом побудують модульне містечко з 2-поверховими будинками: як вони виглядатимуть

Колаж РБК-Україна: у Ворзелі встановлять модульне містечко
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у Ворзелі сконструюють модульне містечко, в якому розселять сім'ї, які залишилися без власного житла через російських окупантів. Нові будиночки планують встановити за сто днів.

Про це передали в прес-службі Бучанської міської ради.

Пілотний проект пілотного модуля на 15 сімей у Бучанській громаді вже був розроблений та представлений громадськості.

Модульне містечко з'явиться у Ворзелі на ділянці по вулиці Кленовій на землях комунальної власності.

"За словами архітектора це буде територія комфортного житла навіть у зимовий період. Зводитиметься воно із дотриманням усіх норм - будівельних та екологічних", - зазначається в публікації.

Презентація пілотного проекту модульного містечка у Ворзелі від БФ "БалбекБюро" (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

На території модульного містечка планується звести 2 житлові блоки та двір для експериментальної роботи.

Блок квартирного типу буде відведений насамперед під житло, де будуть безкоштовно проживати сім'ї, які втратили власні будинки. Частину блоку займатиме польовий офіс RE:Ukraine.

Зазначається, що блок комунального типу буде виконувати дві функції: робочу і житлову. На 1 поверсі розташований коворкінг, де жителі секції зможуть дистанційно працювати або вчитися. На 2 поверсі будуть кімнати для проживання.

Проект модульного містечка у Ворзелі (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Мер Бучі Анатолій Федорук підписав меморандум про співпрацю щодо даного модульного будиночка з керівником благодійною організацією БФ "БалбекБюро".

"Коли пілот відпрацює своє, модулі можна буде розібрати й використовувати на іншій локації за іншим цільовим призначенням", - додали в міськраді.

Проект модульного містечка у Ворзелі (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Раніше ми писали, що переселенець із Сєвєродонецька спроектував модульний будинок, який можна зібрати за 3 дні та поставити в будь-якому місці.

Нагадаємо також, перед цим ми розповідали, як виглядає "польський" модульний будиночок під Києвом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВорзельмодульный городок