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Под Киевом построят модульный городок с 2-этажными домами: как они будут выглядеть

Коллаж РБК-Украина: в Ворзеле установят модульный городок
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в Ворзеле сконструируют модульный городок, в котором расселят семьи, оставшиеся без собственного жилья из-за российских оккупантов. Новые домики планируют установить за сто дней.

Об этом передали в пресс-службе Бучанского городского совета.

Пилотный проект пилотного модуля на 15 семей в Бучанской общине уже был разработан и представлен общественности.

Модульный городок появится в Ворзеле на участке по улице Кленовой на землях коммунальной собственности.

"По словам архитектора, это будет территория комфортного жилья даже в зимний период. Строится оно с соблюдением всех норм - строительных и экологических", - отмечается в публикации.

Презентация пилотного проекта модульного городка в Ворзеле от БФ "БалбекБюро" (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

На территории модульного городка планируется возвести 2 жилых блока и двор для экспериментальной работы.

Блок квартирного типа будет отведен прежде всего под жилье, где будут бесплатно проживать семьи, потерявшие собственніе дома. Часть блока будет занимать полевой офис RE: Ukraine.

Отмечается, что блок коммунального типа будет выполнять две функции: рабочую и жилую. На 1 этаже расположен коворкинг, где жители секции смогут дистанционно работать или учиться. На 2 этаже будут комнаты для проживания.

Проект модульного городка в Ворзеле (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Мэр Бучи Анатолий Федорук подписал меморандум о сотрудничестве относительно данного модульного домика с руководителем благотворительной организацией БФ "БалбекБюро".

"Когда пилот отработает свое, модули можно будет разобрать и использовать в другой локации по другому целевому назначению", - добавили в горсовете.

Проект модульного городка в Ворзеле (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Ранее мы писали, что переселенец из Северодонецка спроектировал модульный дом, который можно собрать за 3 дня и поставить в любом месте.

Напомним также, перед этим мы рассказывали, как выглядит "польский" модульный домик под Киевом.

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Киевская областьВорзельмодульный городок