Переселенець з Сєвєродонецька спроектував модульний будинок: можна зібрати за три дні і поставити в будь-якому місці

Михайло Івонін з Сєвєродонецька втратив через вторгнення Росії в Україну власний будинок. Йому довелося разом з сім'єю виїхати в більш безпечні області. У Сєвєродонецьку він залишив і власну справу. І на новому місці він запустив новий проєкт - зі створення модульних будинків.

Що це за будинок і як Івонін почав нове життя в іншому регіоні, розповіли в проєкті " Евакуація ".

Залишив у Сєвєродонецьку все, чим займався 20 років

24 лютого Михайло Івонін, як і багато інших його співвітчизників, змушений був залишити свій будинок і бізнес і виїхати. Він з родиною перебував у Сєвєродонецьку Луганської області й з перших днів місто опинилося під обстрілами.

Бої за Сєвєродонецьк тривали чотири місяці й окупантам вдалося тимчасово захопити частково зруйноване місто.

Івонін з рідними спочатку приїхав в одне з сіл на Хмельниччині, а через два місяці перебрався до Кам'янця-Подільського.

Він зізнається, що майже два місяці приходь до тями та намагався адаптуватися до нових обставин.

"Я понад 20 років займаюся бізнесом, тому стресових ситуацій в житті вистачало. Але ця - перевершила всі. Ти не розумієш, як війна взагалі може відбуватися. Тому два місяці приходили в себе, бо здається, що це маразм і цього не може бути у 21 столітті. У той час, коли всі країни хочуть створювати та розвивати, є країна, яка хоче знищувати", - розповів підприємець.

Фото: Михайло Івонін

У Сєвєродонецьку у нього залишився приватний науково-дослідний і проєктний інститут, який Івонін заснував ще в 1999 році.

Інститут займався питаннями технічної води на підприємствах, в тому числі на Лисичанському НПЗ і металургійному комбінаті імені Ілліча в Маріуполі - все зараз опинилося під тимчасовою окупацією.

Після переїзду Івонін подумував про те, щоб відновити роботу інституту, але виявилося, що зробити це складно. Тому вирішив почати щось нове.

Вирішив допомагати переселенцям

Михайло Івонін вирішив, що новий проєкт має бути корисним для людей. По всій Україні багато зруйнованого житла, тому з командою вирішив створити конструкцію будинків швидкої споруди.

Два місяці йшла розробка проєкту будинку: дерев'яні блоки, як конструктор, складаються один на інший, а підтримує їх каркас з пінопласту, який також і утеплює будинок.

Вартість такого будинку залежить від площі та матеріалів, з яких будуть виробляти блоки. Орієнтовно квадратний метр коштує 400-500 доларів.

Блоки тепер виготовляє підприємство, яке Михайло Івонін відкрив після своєї евакуації. На виробництво блоків потрібно 2-3 тижні. Потім їх на піддонах доставляють в потрібне місце.

Будинки можуть бути будь-якого розміру - в залежності від бажання замовника.

Тобто, проєкт будинку може бути будь-який - архітектор просто перераховує потрібну квадратуру на кількість блоків.

Фото: facebook.com/ivoninm

Поставити цей будинок можна за кілька днів. Івонін зазначає, що якщо у людини є будівельні навички, то він зможе зібрати цей будиночок за інструкцією. Якщо ж навичок немає, то за окрему оплату можна найняти бригаду.

Для роботи над цим проєктом Івонін залучив співробітників свого підприємства, які виїхали з Сєвєродонецька.

"Це ті, хто зі мною понад 20 років. Люди, з якими я створював інститут", - каже підприємець.

Працює з переселенцями

Проєкт Михайла Івоніна - комерційний. Але він орієнтується на переселенців - людей, які втратили будинок і не можуть повернутися у свої міста. Або змушені тепер жити в іншому регіоні.

"Наприклад, людина не планує повертатися в Луганську область, а збирається жити у Вінницькій. Або жити в орендованому житлі, або замовити такий будинок, який буде готовий через 2-3 тижні", - пояснює Михайло.

Зараз він працює за індивідуальними замовленнями для людей в Чернівцях, Кам'янці-Подільському і є замовлення з Литви.

"Люди зараз не знають, протягом якого часу завершиться війна і що буде з їх бізнесом. Занадто багато невідомості, тому з приводу житла трохи нерішучі. А такі будиночки можна поставити в будь-якому безпечному місці в Україні", - додає підприємець.

Він відмітив, що з цих будиночків можна створити модульне містечко, але потрібен замовник. Самостійно Івонін реалізувати такий проєкт не може - він і сам покинув будинок і бізнес.

Для модульного містечка вартість може бути нижче - можна комплектувати по чотири будиночки з двома спільними стінами.

У майбутньому Івонін планує розвивати цей проєкт. І каже, що для нього важливо створювати щось нове навіть в умовах війни.

"Я за своєю суттю - творець. Зараз, коли стільки руйнувань, ще більше хочеться творити. Інакше у людей виникне відчуття безвиході, вони почнуть залишати країну або просто опустять руки. А коли вони побачать, що навіть під час війни щось створюється, що це шлях для відновлення України, то це піднімає моральний дух всіх жителів", - пояснив Івонін.