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Окупанти захопили село під Черніговом. У відповідь місцеві жителі заспівали гімн України

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Україна , П'ятниця 04 березня 2022 16:02
Окупанти захопили село під Черніговом. У відповідь місцеві жителі заспівали гімн України Фото: у Чернігівській області окупанти почали диктувати свої порядки (getty images)
Автор: Кароліна Гайдук

У прикордонному селищі Ріпки (Чернігівська область) російські солдати почали диктувати свої порядки. Однак місцеві жителі продемонстрували патріотичну позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДПСУ.

Російсько-окупаційні війська захопили місцевий відділ поліції, застреливши при в'їзді в населений пункт беззбройного місцевого жителя. Також вони зайнялися мародерством: відібрали у місцевих трактор, вантажівку "Камаз", а також розграбували два Продовольчі магазини. Вночі техніка агресора їздила вулицями і прожекторами засліплювала вікна жителів.

За інформацією прикордонників, на загальний збір городян прибула колона військової техніки з відміткою "О". Представник окупантів, який назвався полковником поліції, почав диктувати людям свої порядки.

"У разі непокори погрожував застосувати силу, аж до розстрілу селища артилерією. Вимагав віддати всю вантажну техніку і проголосив комендантську годину", - зазначили у відомстві.

Однак місцеві жителі на відріз відмовилися від пропозиції ворожих військ, заспівавши гімн України.

Нагадаємо, що в Чернігові російські окупанти 3 березня здійснили авіаналіт на житлові квартали. Під обстріл ворожої авіації потрапили дві школи і приватні будинки.

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