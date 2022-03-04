ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російських військовополонених віддаватимуть матерям, якщо вони приїдуть до Києва. Опублікований список

Новость на русском →
П'ятниця 04 березня 2022 14:45
Російських військовополонених віддаватимуть матерям, якщо вони приїдуть до Києва. Опублікований список Російських військовополонених зможуть видавати їх матерям (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російських військовополонених зможуть віддавати їх матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС Антона Геращенка.

Він розповів, що російські жінки можуть своїми очима побачити, що відбувається в Україні.

"Матері Росії, приїжджайте до Києва і забирайте ваших синів. Після того пекла, яке вони пережили вторгнувшись на нашу землю, ми точно знаємо, що ніхто з них більше і пальця не підніме проти України!"- написав Геращенко.

Прошу донести цю інформацію до тисяч нещасних матерів, сини яких потрапили в полон в Україні.

Прийнято рішення віддавати полонених російських солдатів їх матерям, якщо вони приїдуть за ними в Україну, в Київ.

Що потрібно зробити, щоб повернути свого сина з полону ?

1. Потрібно зателефонувати на номери телефону вказаний в листівці для того, щоб дізнатися, чи перебуває Ваш син в полоні або загинув, необхідно зайти в телеграм канал Вантаж 200

Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України - "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Або написати на пошту :

[email protected]

2. Потім, якщо ви отримали, підтвердження, що Ваш син знаходиться у нас в полоні, мами російських солдатів повинні дістатися до Києва.

Після вторгнення фашистської армії Путіна і закриття повітряного простору, це можна зробити тільки таким способом:

"Добирайтеся до Калінінграда або Мінська. Звідти автобусами або на таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною. Там вас зустрінуть і супроводять до Києва, де передадуть Вам Вашого сина", - резюмував Геращенко.

Також опублікований список солдат, яких обманом заманили на територію України.

Російських військовополонених віддаватимуть матерям, якщо вони приїдуть до Києва. Опублікований списокРосійських військовополонених віддаватимуть матерям, якщо вони приїдуть до Києва. Опублікований список

Нагадаємо, що українців закликають публікувати в соцмережах допити російських полонених.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна