Під Києвом через обстріли окупантів згорів приватний будинок, є загиблі
В селищі Гатне Фастівського району Київської області згорів приватний будинок через обстріли російськими ворожими військами. Є жертви.
Про це повідомили в ДСНС.
"В результаті обстрілів 03.03.2022 сталося загорання приватного житлового будинку. До місця події залучено одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. На місці виявлено 1 загиблу особу та 1 особу потерпілу", - говориться в повідомленні.
Місцеві мешканці також показали наслідки руйнувань на фото.
Жилі будівлі ЗА ЩО? Село Гатне #Haaga #CloseTheSkyUkraine #RussiaUkraineWar #StopPutinNOW pic.twitter.com/NfYINZcUP8— Natalya (@Natalya44090717) March 3, 2022
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