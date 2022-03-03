ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Киевом из-за обстрелов оккупантов сгорел частный дом, есть погибшие

Новина українською →
Київська область, Четверг 03 марта 2022 13:33
Под Киевом из-за обстрелов оккупантов сгорел частный дом, есть погибшие Коллаж РБК-Украина: российские войска обстреляли Гатное под Киевом
Автор: Светлана Мащенко

В поселке Гатное Фастовского района Киевской области сгорел частный дом за обстрелов российскими вражескими войсками. Есть жертвы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"В результате обстрелов 03.03.2022 произошло возгорание частного жилого дома. К месту происшествия привлечены одна единица техники и 5 человек личного состава. На месте обнаружено 1 погибшее лицо и 1 лицо потерпевшее", - говорится в сообщении.

Местные жители также показали последствия разрушений на фото.

Ранее мы писали, что над Бучей подняли сине-желтый украинский флаг под возгласы "Слава Украине!".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
LITE
Танцуем - значит живём: несколько видео с танцующими воинами ВСУ
Танцуем - значит живём: несколько видео с танцующими воинами ВСУ