Под Киевом из-за обстрелов оккупантов сгорел частный дом, есть погибшие
В поселке Гатное Фастовского района Киевской области сгорел частный дом за обстрелов российскими вражескими войсками. Есть жертвы.
Об этом сообщили в ГСЧС.
"В результате обстрелов 03.03.2022 произошло возгорание частного жилого дома. К месту происшествия привлечены одна единица техники и 5 человек личного состава. На месте обнаружено 1 погибшее лицо и 1 лицо потерпевшее", - говорится в сообщении.
Местные жители также показали последствия разрушений на фото.
Жилые здания ЗА ЧТО? Село Гатное #Haaga #CloseTheSkyUkraine #RussiaUkraineWar #StopPutinNOW pic.twitter.com/NfYINZcUP8— Natalya (@Natalya44090717) March 3, 2022
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