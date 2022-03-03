Под Киевом из-за обстрелов оккупантов сгорел частный дом, есть погибшие

В поселке Гатное Фастовского района Киевской области сгорел частный дом за обстрелов российскими вражескими войсками. Есть жертвы.

Об этом сообщили в ГСЧС .

Местные жители также показали последствия разрушений на фото.

"В результате обстрелов 03.03.2022 произошло возгорание частного жилого дома. К месту происшествия привлечены одна единица техники и 5 человек личного состава. На месте обнаружено 1 погибшее лицо и 1 лицо потерпевшее", - говорится в сообщении.

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