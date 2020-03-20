ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Киянку через коронавірус оштрафували на 17 тисяч: що сталося

STYLERКоронавірус    20.03.2020 - 18:18
Киянку через коронавірус оштрафували на 17 тисяч: що сталося
Штраф через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Через порушення правил карантину в Україні, правоохоронці оштрафували киянку на 17 тисяч

Карантин в Україні передбачає ряд обмежувальних заходів для запобігання поширенню інфекції. У зв'язку з цим ВР внесла поправки в законодавство України. Під обмежувальні заходи з адміністративною або кримінальною відповідальністю потрапляють і ті, хто продають харчі без необхідної документації та слідування правилам санітарії. Так, у п'ятницю, 20 березня, в Києві була оштрафована мешканка столиці, яка продавала з рук харчові продукти в невстановленому місці.

У Києві жінку, яка порушила правила карантину, оштрафували на 17 тисяч гривень. Відповідне рішення виніс Шевченківський районний суд столиці у п'ятницю, 20 березня. Місцева мешканка продавала харчові продукти з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил на період дії карантину.

"За результатами розгляду справи особу визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 44-3 (порушення правил карантину людей) Адміністративного кодексу, на жінку накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тис. гривень", - сказано в повідомленні прес-служби суду.

Це рішення стало першим по справі за порушення правил карантину.

Варто відзначити, що у Китаї завершили клінічні дослідження препарату від коронавіруса.

Також РБК-Україна писало, що у Мукачеві 11 осіб перевіряють на коронавірус.

ПЦУ почала виготовляти антисептик: фото процесу Політв'язень Мустафаєв вимагає перевірити його на коронавірус, - Денісова
Новини України штрафСудКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся