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Киевлянку из-за коронавируса оштрафовали на 17 тысяч: что произошло

STYLERКоронавирус    20.03.2020 - 18:18
Киевлянку из-за коронавируса оштрафовали на 17 тысяч: что произошло
Штраф из-за коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Из-за нарушения правил карантина в Украине, правоохранители оштрафовали киевлянку на 17 тысяч

Карантин в Украине предусматривает ряд ограничительных мер для предупреждения распространения инфекции. В связи с этим ВР внесла поправки в законодательство Украины. Под ограничительные меры с административной или уголовной ответственностью попадают и те, кто продают продукты питания без необходимой документации и следования правилам санитарии. Так, в пятницу, 20 марта, в Киеве была оштрафована жительница столицы, которая продавала с рук продукты питания в неустановленном месте.

В Киеве женщину, нарушившую правила карантина, оштрафовали на 17 тысяч гривен. Соответствующее решение вынес Шевченковский районный суд столицы в пятницу, 20 марта. Местная жительница продавала продукты питания с рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

"По результатам рассмотрения дела лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей) Административного кодекса, на женщину наложен административный штраф в размере 17 тыс. гривен", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Это решение стало первым по делу за нарушение правил карантина.

Стоит отметить, что в Китае завершили клинические исследования препарата от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Мукачево 11 человек проверяют на коронавирус.

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