Кернес просить Кабмін відкрити харківське метро

Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)

У Харкові транспортний колапс через карантинні обмеження

Мер Харкова Геннадій Кернес просить відкрити метрополітен, який через карантин в Україні був закритий рішенням уряду. Про це йдеться в повідомленні Харківської міської ради.

У зверненні Кернеса до прем'єра Дениса Шмигаля говориться, що метро в Харкові щодня перевозить близько 800 тис. пасажирів, що становить близько 50% загального обсягу пасажирських перевезень в місті. При цьому за останні три дні в Харкові карантинні обмеження на наземному транспорті призвели до протестів і блокування транспортних магістралей.

Крім того, Кернес стверджує, що в місті транспортний колапс через те, що водії відмовляються від виходу на роботу після накладених штрафів за перевезення більше 10 пасажирів. У зв'язку з цим він просить переглянути рішення Кабміну і відновити роботу метрополітену.

"Враховуючи, що міський наземний пасажирський транспорт сьогодні не в змозі забезпечити пасажиропотік метрополітену, внаслідок нестачі необхідної кількості водіїв рухомого складу, вважаємо за необхідне відновити перевезення населення", - йдеться в документі.

Нагадаємо, сьогодні пасажири в Харкові заблокували трамваї, а в поліцію надійшли десятки повідомлень про порушення громадського порядку.

Відзначимо, київська влада виключає відкриття метро до кінця карантину.

