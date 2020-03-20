ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кернес просить Кабмін відкрити харківське метро

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 16:39
Кернес просить Кабмін відкрити харківське метро
Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)

У Харкові транспортний колапс через карантинні обмеження

Мер Харкова Геннадій Кернес просить відкрити метрополітен, який через карантин в Україні був закритий рішенням уряду. Про це йдеться в повідомленні Харківської міської ради.

У зверненні Кернеса до прем'єра Дениса Шмигаля говориться, що метро в Харкові щодня перевозить близько 800 тис. пасажирів, що становить близько 50% загального обсягу пасажирських перевезень в місті. При цьому за останні три дні в Харкові карантинні обмеження на наземному транспорті призвели до протестів і блокування транспортних магістралей.

Крім того, Кернес стверджує, що в місті транспортний колапс через те, що водії відмовляються від виходу на роботу після накладених штрафів за перевезення більше 10 пасажирів. У зв'язку з цим він просить переглянути рішення Кабміну і відновити роботу метрополітену.

"Враховуючи, що міський наземний пасажирський транспорт сьогодні не в змозі забезпечити пасажиропотік метрополітену, внаслідок нестачі необхідної кількості водіїв рухомого складу, вважаємо за необхідне відновити перевезення населення", - йдеться в документі.

Нагадаємо, сьогодні пасажири в Харкові заблокували трамваї, а в поліцію надійшли десятки повідомлень про порушення громадського порядку.

Відзначимо, київська влада виключає відкриття метро до кінця карантину.

МОЗ домовився про безкоштовне таксі для медиків на час карантину
Новини України Геннадій КернесХарківметрокарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся