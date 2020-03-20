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У Мукачеві 11 осіб перевіряють на коронавірус

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 16:36
У Мукачеві 11 осіб перевіряють на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх пацієнтів ознаки ГРВІ та запалення легенів

У Мукачеві під наглядом лікарів перебувають одинадцять осіб з підозрою на коронавирус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що у всіх пацієнтів ознаки ГРВІ та запалення легенів. У них взяли біоматеріал для перевірки на коронавірус. Результати аналізів будуть відомі сьогодні ввечері.

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні офіційно підтверджені 26 випадків коронавірусу. При цьому три людини померли. Всього з початку року в Міністерство охорони здоров'я України надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19.

Крім того, в п'ятницю з лікарні виписали першого хворого коронавірусом в Україні. Медики зробили пацієнту з Чернівців повторний лабораторний аналіз на коронавірус і він знову показав негативний результат.

Додамо, що у Мукачеві посилили карантинні заходи через коронавірус. Так, припиняють роботу громадського транспорту, закривають торговельні центри та на вихідні перекривають центр.

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