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Киянам повідомили, як працюватимуть школи з 1 вересня

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 10:02
Киянам повідомили, як працюватимуть школи з 1 вересня Фото: як працюватимуть київські школи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

1 вересня в Україні настане вже завтра. Так, всі навчальні заклади відкриють свої двері для учнів, але працюватимуть у штатному режимі з урахуванням вимог адаптивного карантину.

Про це повідомляє КМДА.

В якому випадку діти підуть на дистанційку

Якщо школа потрапить в "жовту " або" помаранчеву " епідеміологічну зону - то навчання буде організовано, як у звичайному форматі, так і дистанційному.

"У разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки установи організовуватимуть освітній процес у "змішаному" форматі: як дистанційно, так і очно у навчальному закладі з дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації 80% і більше працівників закладу освіти", - розповіла директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян.

Чи закриватимуть школи зовсім?

За словами Фідянян, у разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади (незалежно від форм власності) працюватимуть дистанційно. Виняток - це дитячі садки, початкові школи та спеціальні навчальні заклади, які, як і в минулому навчальному році, не закриватимуть.

Як ми писали раніше, українцям розповіли, чи будуть примусово прищеплювати вчителів у школах.

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