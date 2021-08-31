ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киевлянам сообщили, как будут работать школы с 1 сентября

Новина українською →
Киев, Вторник 31 августа 2021 10:02
Киевлянам сообщили, как будут работать школы с 1 сентября Фото: Как будут работать киевские школы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

1 сентября в Украине наступит уже завтра. Так, все учебные заведения откроют свои двери для учеников, но будут работать в штатном режиме с учетом требований адаптивного карантина.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В каком случае дети уйдут на дистанционку

Если школа попадет в "желтую" или "оранжевую" эпидемиологическую зону - то обучение будет организованно, как в обычном формате, так и дистанционном.

"В случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической опасности учреждения будут организовывать образовательный процесс в "смешанном" формате: как дистанционно, так и очно в учебном заведении с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации 80% и более работников заведения образования", - рассказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

Будут ли закрывать школы совсем?

По словам Фидянян, в случае установления "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения (независимо от форм собственности) будут работать дистанционно. Исключение - это детские сады, начальные школы и специальные учебные заведения, которые, как и в прошлом учебном году, не будут закрывать.

Как мы писали ранее, украинцам рассказали, будут ли принудительно прививать учителей в школах.

Читайте РБК-Украина в Google News
День знаний
LITE
Праздник 31 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 31 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины