Киевлянам сообщили, как будут работать школы с 1 сентября

1 сентября в Украине наступит уже завтра. Так, все учебные заведения откроют свои двери для учеников, но будут работать в штатном режиме с учетом требований адаптивного карантина.

В каком случае дети уйдут на дистанционку

Если школа попадет в "желтую" или "оранжевую" эпидемиологическую зону - то обучение будет организованно, как в обычном формате, так и дистанционном.

"В случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической опасности учреждения будут организовывать образовательный процесс в "смешанном" формате: как дистанционно, так и очно в учебном заведении с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации 80% и более работников заведения образования", - рассказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

Будут ли закрывать школы совсем?

По словам Фидянян, в случае установления "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения (независимо от форм собственности) будут работать дистанционно. Исключение - это детские сады, начальные школы и специальные учебные заведения, которые, как и в прошлом учебном году, не будут закрывать.