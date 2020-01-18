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Киян застерігають від серйозної небезпеки: що відбувається

STYLERЖиття    18.01.2020 - 13:16
Киян застерігають від серйозної небезпеки: що відбувається
У Києві зростає кількість забруднювачів - експерти б'ють на сполох

У столиці невблаганно зростає кількість забруднювачів

У Києві спостерігається тенденція погіршення ситуації із забрудненням атмосферного повітря, що не може не насторожити. Про це в своєму Telegram-каналі інформує Kyiv LIVE.

"Білий смог в ранкові години стає характерним для Києва через те, що в місті постійно зростає кількість забруднювачів", - зазначено в повідомленні.

Киян застерігають від серйозної небезпеки: що відбуваєтьсяУ Києві зростає кількість забруднювачів (фото: Kyiv LIVE)

Також уточнюється, що найчастіше він формується в ранкові години з 8:00 до 9:00. Інші піки забруднення можна відмітити днем ​​з 14:00 до 16:00 і ввечері з 20:00 до 21:00.

Нагадаємо, що 11 січня Київ і частину Київської області накрила хмара чадного газу. Глава Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан повідомив, що було проведено заміри повітря і прилади зафіксували перевищення по пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту.

А 16 січня в Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний густий туман. Видимість на дорогах міста і в області скоротилася до 200-500 метрів.

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