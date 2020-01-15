У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Негода утримається до 16 січня

У Києві та Київській області 15 та 16 січня у зв'язку з ускладненням погодних умов було оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Українського гідрометцентру при ДСНС, у найближчу годину 15 січня у Києві та області очікується сильний туман. Видимість на дорогах погіршиться до 200-500 метрів.

У зв'язку з ускладненням погодних умов синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки. Прогнозують, що туман утримається впродовж ночі та ранку 16 січня.

Нагадаємо, 14 січня через густий туман в міжнародному аеропорту "Одеса" не зміг приземлитися літак української авіакомпанії Air Azur, який прямував з єгипетського Шарм-еш-Шейха. Літаку довелося летіти на посадку в аеропорт "Бориспіль".

Також РБК-Україна писало, що синоптики попередили про нічні заморозки до -11 градусів в Україні. Зниження температури повітря до -6...-11 градусів очікується у Карпатах та на Прикарпатті. У Києві сьогодні прогнозують до -2 градусів морозу.