ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 20:57
У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Негода утримається до 16 січня

У Києві та Київській області 15 та 16 січня у зв'язку з ускладненням погодних умов було оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Українського гідрометцентру при ДСНС, у найближчу годину 15 січня у Києві та області очікується сильний туман. Видимість на дорогах погіршиться до 200-500 метрів.

У зв'язку з ускладненням погодних умов синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки. Прогнозують, що туман утримається впродовж ночі та ранку 16 січня.

Нагадаємо, 14 січня через густий туман в міжнародному аеропорту "Одеса" не зміг приземлитися літак української авіакомпанії Air Azur, який прямував з єгипетського Шарм-еш-Шейха. Літаку довелося летіти на посадку в аеропорт "Бориспіль".

Також РБК-Україна писало, що синоптики попередили про нічні заморозки до -11 градусів в Україні. Зниження температури повітря до -6...-11 градусів очікується у Карпатах та на Прикарпатті. У Києві сьогодні прогнозують до -2 градусів морозу.

Рух по вулиці поблизу Ocean Plaza планують відновити до опівночі У Києві на Дарницькому шосе сталося потрійне ДТП
Новини України КиївДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся