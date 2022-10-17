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"Вони не здолають наших людей": уцелевшая после атаки дронов киевлянка поразила историей спасения

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Киев, Понедельник 17 октября 2022 18:49
"Вони не здолають наших людей": уцелевшая после атаки дронов киевлянка поразила историей спасения Фото: Обстрел Киева 17 октября (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

После атаки дронами-камикадзе центра Киева утром 17 октября было разрушено здание, четыре человека погибли, 19 пострадали. Одна из спасенных рассказала, как ей удалось уцелеть.

Об этом женщина сообщила в комментарии телемарафона.

Женщина говорит, что с семьей жила на первом этаже. Приблизительно в 8 утра они услышали сирены, затем - два взрыва.

Они собрались и были у выхода. Потом начались взрывы.

"Полетели на нас кирпичи, полетели двери в ванной. Завалило нам частично выход из квартиры, но мы выбрались по кирпичам. И у наших дверей была дверь черного хода.

Мы туда выскочили и во дворе было более менее", - рассказала женщина, которая вместе с семьей осталась без жилья.

Она добавила, что они не одолеют наших людей.

"Слава нашим Вооруженным Силам, слава волонтерам, слава всем людям, которые нас поддерживают", - сквозь слезы сказала потерпевшая.

&quot;Вони не здолають наших людей&quot;: уцелевшая после атаки дронов киевлянка поразила историей спасения

Скриншот: Женщина рассказала, как спаслась во время атаки дронов

Напомним, сегодня утром российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136 Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе. Пока известно о четырех погибших и четырех раненых в результате атаки.

Разрушенное сооружение, к сожалению, не подлежит восстановлению. Без жилья осталось 16 семей.

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