Вот таким может быть жилье украинцев, которые потеряли его из-за войны: новые проекты (фото)
Украинские архитекторы создали проекты жилья для украинцев, потерявших дома из-за войны. Специалисты разработали 13 типов сооружений.
Об этом пишет БЖ.
Как будет выглядеть жилье украинцев, которые потеряли дома
Архитектурное бюро Büro A24D начало разрабатывать проекты капитального жилья для потерявших дома украинцев, еще с первых волн внутренних перемещений в 2015 году.
За эти годы специалисты провели многочисленные исследования и спроектировали 13 типов жилищ. Еще 2 находятся в состоянии разработки.
Один из вариантов жилья (фото: büro A24D)
"Экономия за счет качества - тропа в никуда. Основная экономия должна происходить за счет максимально эффективных планировок, разумного использования каждого квадратного сантиметра, а также эффективности инженерных и строительных решений", - рассказали авторы проектов.
Также архитекторы отмечают, что их линейка типов и их вариаций предполагает потребности большинства семей, позволяющих выбрать оптимальный вариант под каждый частный случай.
Так может выглядеть жилье (фото: büro A24D)
13-й проект жилья полностью унифицирован под массовое индустриальное производство. Архитекторы отмечают, что сооружение почти полностью производится из бетона. За последние годы этот материал менее всего изменился в цене по сравнению с другими.
Инженерный модуль тщательно разработан с учетом требований массового производства и логистики.
Визуализация 13-го проекта жилья (фото: büro A24D)
Как будут реализовывать эти проекты
Архитектурное бюро Büro A24D готово предоставить эти проекты в свободный доступ для некоммерческого использования во время войны и ликвидации ее последствий.
"Получив финансовую помощь от государства или фондов, граждане смогут построить достойное жилье, бесплатно воспользовавшись этими проектами", - отмечают архитекторы.
Варианты проектируемого жилья (фото: büro A24D)
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