6 правил, которые помогут вам экономить на поездках в общественном транспорте
Ежедневное передвижение общественным транспортом может существенно отражаться на вашем кошельке. И хотя экономия 1,5 грн на каждой поездке сначала кажется несущественной, но в конце месяца общая сумма станет ощутимой.
О том, как можно сэкономить на поездках, рассказываем в материале ниже.
Купите поездки оптом
В большинстве городов можно приобрести сразу много поездок на общественном транспорте и это будет дешевле, чем каждый раз платить отдельно. К примеру, если в Киеве вы покупаете 50 поездок на метро, то стоимость каждой будет составлять 6,5 грн, а не 8. А это уже существенная экономия.
Купите проездные на разные виды транспорта
Если вы ежедневно добираетесь на работу несколькими видами транспорта, то целесообразно купить комплексный проездной. Одна карта будет действовать на оплату в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и метрополитене. Выгоднее всего покупать сразу 50 поездок, тогда стоимость одной также составит 6,5 грн, а не 8.
Если же вы каждый день много ездите в общественном транспорте, то целесообразно купить вариант проездного с неограниченным количеством поездок.
Грамотно составляйте маршрут
Когда отправляетесь в незнакомый район, сначала просмотрите все варианты маршрута. Google карты обычно предлагают несколько и сразу указывают ориентировочную стоимость. Выбирайте тот маршрут, где меньше пересадок.
Отслеживайте социальные программы в вашем городе
Следует узнать, действуют ли в вашем городе какие-либо акции или временные льготы на проезд. Подобную программу недавно проводил ПриватБанк - возвращал 50% стоимости проезда при оплате картой.
Пользуйтесь льготами
Проверьте, не попадаете ли вы в категорию людей, которые имеют льготы на пользование общественным транспортом.
Это право предоставляется:
- ветеранам войны
- участникам боевых действий
- пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы
- пенсионерам по возрасту
- ветеранам органов внутренних дел и налоговой милиции
- ветеранам Государственной пожарной охраны
- детям, лишенным родительской опеки, сиротам и детям из многодетных семей
Студенческие льготы
Студенческие билеты позволяют сэкономить 50% стоимости проезда в поездах. При этом скидка действует даже летом. Также стоит учесть, что билет на Интерсити+ выгодно покупать заранее - чем раньше вы его приобретете, тем дешевле он вам обойдется.
При передвижении между населенными пунктами помните, что междугородние электрички всегда стоят дешевле, чем маршрутки.
Раньше мы рассказывали о том, какие финансовые лайфхаки помогут вам экономить.
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