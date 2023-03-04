В Киеве сегодня объявили штормовое предупреждение

В Киеве в субботу, 4 марта, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

В Укргидрометцентре предупредили о порывах ветра 15-18 метров в секунду (1 уровень опасности, желтый).

Напомним, украинские синоптики рассказали, грозит ли Киеву подтопление.

К слову,погода в Украине будет меняться в сторону потепления. С середины марта станет ощутимо, что наступает весна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.