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В Киеве сегодня объявили штормовое предупреждение

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Киев, Суббота 04 марта 2023 06:16
В Киеве сегодня объявили штормовое предупреждение Фото: В Киеве объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Киеве в субботу, 4 марта, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

В Укргидрометцентре предупредили о порывах ветра 15-18 метров в секунду (1 уровень опасности, желтый).

Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, украинские синоптики рассказали, грозит ли Киеву подтопление.

К слову,погода в Украине будет меняться в сторону потепления. С середины марта станет ощутимо, что наступает весна.

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