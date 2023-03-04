В Киеве сегодня сильные порывы ветра. Как вести себя в такую погоду
Фото: в Киеве сегодня сильные порывы ветра (GettyImages)
В субботу, 4 марта, в Киеве в течение дня будут сильные порывы ветра. Жителям столицы дали советы, как себя вести в такую погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
"В течение дня в столице ожидаются сильные порывы ветра 15-18 м/с. І уровень опасности", - говорится в сообщении.
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Как сообщалось, в субботу, 4 марта, в Украине осадки не прогнозируются, только на севере возможен небольшой дождь с мокрым снегом. При этом синоптики предупреждают о порывах ветра.
Напомним, закончившаяся зима вошла в десятку самых теплых в Киеве с 1881 года.
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