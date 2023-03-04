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В Киеве сегодня сильные порывы ветра. Как вести себя в такую погоду

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Киев, Суббота 04 марта 2023 11:59
В Киеве сегодня сильные порывы ветра. Как вести себя в такую погоду Фото: в Киеве сегодня сильные порывы ветра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 4 марта, в Киеве в течение дня будут сильные порывы ветра. Жителям столицы дали советы, как себя вести в такую погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"В течение дня в столице ожидаются сильные порывы ветра 15-18 м/с. І уровень опасности", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщалось, в субботу, 4 марта, в Украине осадки не прогнозируются, только на севере возможен небольшой дождь с мокрым снегом. При этом синоптики предупреждают о порывах ветра.

Напомним, закончившаяся зима вошла в десятку самых теплых в Киеве с 1881 года.

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