Умерову нашли новую должность, и это не посол, - источник РБК-Украина

"Это для Умерова естественная сфера - постоянные специальные международные контакты, внешняя деятельность, структура, которая сочетает оружие и международный трек. И там есть базовая основа, чтобы "заземлить" всю работу по антибаллистической коалиции, дрон-дилам и т.д.", - объяснил источник во властной команде мотивацию назначения Умерова главой СВР.

Напомним, советник президента Дмитрий Литвин недавно рассказал, что Умеров потеряет должность секретаря СНБО, которую займет Игорь Клименко. Что касается будущего самого Умерова, его ждет отдельный разговор с Владимиром Зеленским.

Журналисты предположили, что Умерова могут назначить послом в США, однако Литвин не подтвердил и не опроверг такие предположения.

РБК-Украина известно, что в политических кулуарах давно существует мнение, что Умеров мог бы стать послом в США. Год назад его уже рассматривали как кандидата на этот пост, но в конце концов тогда послом назначили Ольгу Стефанишину.