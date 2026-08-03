ua en ru
Пн, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Умерову нашли новую должность, и это не посол, - источник РБК-Украина

12:25 03.08.2026 Пн
2 мин
Чем объясняют во властной команде решение о новой должности для Умерова?
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Умерову нашли новую должность, и это не посол, - источник РБК-Украина Фото: Рустем Умеров (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Секретаря СНБО Рустема Умерова планируют назначить новым главой Службы внешней разведки Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Это для Умерова естественная сфера - постоянные специальные международные контакты, внешняя деятельность, структура, которая сочетает оружие и международный трек. И там есть базовая основа, чтобы "заземлить" всю работу по антибаллистической коалиции, дрон-дилам и т.д.", - объяснил источник во властной команде мотивацию назначения Умерова главой СВР.

Напомним, советник президента Дмитрий Литвин недавно рассказал, что Умеров потеряет должность секретаря СНБО, которую займет Игорь Клименко. Что касается будущего самого Умерова, его ждет отдельный разговор с Владимиром Зеленским.

Журналисты предположили, что Умерова могут назначить послом в США, однако Литвин не подтвердил и не опроверг такие предположения.

РБК-Украина известно, что в политических кулуарах давно существует мнение, что Умеров мог бы стать послом в США. Год назад его уже рассматривали как кандидата на этот пост, но в конце концов тогда послом назначили Ольгу Стефанишину.

Отметим, Зеленский заявлял, что Умеров сосредоточится на международной деятельности и сотрудничестве безопасности.

По словам главы государства, Умеров получил дополнительные поручения по работе с международными партнерами. В частности, он будет курировать направления сотрудничества на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Рустем Умеров
Новости
"Резерв+" не работает: что известно
"Резерв+" не работает: что известно
Аналитика
Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году