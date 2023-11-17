В Киеве открыли дело против волонтерского фонда, подозревают в мошенничестве
Полиция Киева возбудила дело против благотворительного фонда. Представители фонда подозреваются в мошенничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на управление полиции Киева.
Что этому предшествовало
Вечером 16 ноября активисты и Telegram-каналы опубликовали видео конфликта с так называемыми волонтерами фонда "Спаси родную страну" у станции метро "Героев Днепра". Известно, что представители якобы благотворительного фонда собирали деньги наличными в столице.
Активисты считают, что деньги, которые собирает псевдоволонтеры в военной форме, не идут для ВСУ.
Реакция полиции
Правоохранители отмечают, что в Оболонском районе столицы были задержаны пять представителей благотворительного фонда. Сотрудники полиции квалифицировали событие как мошенничество.
Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 УКУ. В рамках расследования полиция проверит представителей волонтерского фонда и документацию учреждения.
Напомним, в Сумской области разоблачили мошенников из СИЗО. Злоумышленники "продавали" автомобили для ВСУ, среди пострадавших были военные.
Кроме того, в Киеве недавно задержали мошенницу, которую обманула 15 переселенцев. Она обещала скидки в сети строительно-хозяйственных магазинов и заработала на своей схеме почти миллион гривен.
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