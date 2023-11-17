ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве открыли дело против волонтерского фонда, подозревают в мошенничестве

Киев, Пятница 17 ноября 2023 11:55
UA EN RU
В Киеве открыли дело против волонтерского фонда, подозревают в мошенничестве Фото: в Киеве возбудили дело против волонтерского фонда (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция Киева возбудила дело против благотворительного фонда. Представители фонда подозреваются в мошенничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на управление полиции Киева.

Что этому предшествовало

Вечером 16 ноября активисты и Telegram-каналы опубликовали видео конфликта с так называемыми волонтерами фонда "Спаси родную страну" у станции метро "Героев Днепра". Известно, что представители якобы благотворительного фонда собирали деньги наличными в столице.

Активисты считают, что деньги, которые собирает псевдоволонтеры в военной форме, не идут для ВСУ.

Реакция полиции

Правоохранители отмечают, что в Оболонском районе столицы были задержаны пять представителей благотворительного фонда. Сотрудники полиции квалифицировали событие как мошенничество.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 УКУ. В рамках расследования полиция проверит представителей волонтерского фонда и документацию учреждения.

Напомним, в Сумской области разоблачили мошенников из СИЗО. Злоумышленники "продавали" автомобили для ВСУ, среди пострадавших были военные.

Кроме того, в Киеве недавно задержали мошенницу, которую обманула 15 переселенцев. Она обещала скидки в сети строительно-хозяйственных магазинов и заработала на своей схеме почти миллион гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев волонтери Благодійна організація полиция мошенническая схема
NEWS
Война между Израилем и ХАМАС замедлила поставки снарядов в Украину, - Зеленский
Война между Израилем и ХАМАС замедлила поставки снарядов в Украину, - Зеленский
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени