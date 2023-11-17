В Киеве открыли дело против волонтерского фонда, подозревают в мошенничестве

Полиция Киева возбудила дело против благотворительного фонда. Представители фонда подозреваются в мошенничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на управление полиции Киева.

Что этому предшествовало

Вечером 16 ноября активисты и Telegram-каналы опубликовали видео конфликта с так называемыми волонтерами фонда "Спаси родную страну" у станции метро "Героев Днепра". Известно, что представители якобы благотворительного фонда собирали деньги наличными в столице.

Активисты считают, что деньги, которые собирает псевдоволонтеры в военной форме, не идут для ВСУ.

Реакция полиции

Правоохранители отмечают, что в Оболонском районе столицы были задержаны пять представителей благотворительного фонда. Сотрудники полиции квалифицировали событие как мошенничество.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 УКУ. В рамках расследования полиция проверит представителей волонтерского фонда и документацию учреждения.