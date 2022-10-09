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В Києві пивний магазин продав людям тараньку, з якої випадали опариші (відео)

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Київ, Неділя 09 жовтня 2022 12:17
В Києві пивний магазин продав людям тараньку, з якої випадали опариші (відео) В Києві людям продали зіпсовану рибу (ілюстративне фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

В Києві пивний магазин продав своїм клієнтам сушену рибу, з якої вдома почали випадати опариші - личинки мух.

Про це розповіли в Telegram-каналі Киев Сейчас.

На кадрах видно, що з розібраної вдома риби прямо таки повзуть білі хробаки.

Оскандалився так жорстко магазин "Хочу пиво", що на Троєщині (вулиця Теодора Драйзера).

Покупці показали на кадрах чехоню, з якою вже "попрацювали" мухи.

В Києві пивний магазин продав людям тараньку, з якої випадали опариші (відео)

Скріншот

"Похавали чехонь, так? Можна після цієї чехоні на рибалку йти. Я думаю карась буде нормально клювати", - іронізують покупці зі своєї "знахідки".

Раніше ми писали, що під Дніпром покупець купив булочку і знайшов у ній живу мишу.

Також читайте, що у Києві у популярному супермаркеті зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавку.

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магазин риба