Транзит и смена маршрута. Что делать, если ваш поезд задержался в дороге

23-24 ноября Украина пережила блекаут из-за масштабных обстрелов Россией критической инфраструктуры. Пострадала и "Укрзализныця": ряд рейсов прибывали со значительным опозданием.

Что делать пассажирам, если поезд опаздывает из-за отключений света, TRAVEL РБК-Украина рассказал автор влога "Железные магистрали" и эксперт по железнодорожному транспорту Олег Васильев.

Если вы едете в поезде, который опаздывает: советы пассажирам

25 ноября после очередных ракетных ударов врага ситуация стабилизировалась, и сейчас поезда уже не отстают на 12-14 часов. Тогда работникам железной дороги пришлось планировать движение поездов в авральном режиме: корректировались маршруты, менялись направления, а пассажиров пересаживали на другие поезда.

Пассажирам, которые собираются в поездку по железной дороге, следует следить за новостями и проверять официальные информационные источники "Укрзализныци". Только там появляется оперативная информация о движении поездов и задержках.

По возможности распечатайте в кассе билет на официальном бланке. Это поможет вам документально оформить прерывание поездки, если возникнет такая необходимость.

Фото: Перед поездкой билеты следует распечатать в кассе на официальном бланке (РБК-Украина/Виталий Носач)

Если вам предстоит поездка продолжительностью более 8 часов, нужно взять с собой в дорогу запас провизии. Потому что при выключении света не на всех станциях можно найти продукты, а имеющиеся там магазины могут не работать. Во время блекаута и задержки движения поездов не всегда есть возможность купить что-нибудь съедобное.

Если ваш поезд опаздывает на длительное время и возникли определенные проблемы, например, ухудшилось самочувствие, обращайтесь за помощью к проводнику. При необходимости просите, чтобы на следующей станции к поезду вызвали медицинскую помощь.

Если ваш поезд стоит длительное время на транзитной станции и вы хотите вернуться на станцию отправления, нужно обратиться к дежурному по вокзалу и спросить о ближайшем поезде в обратную сторону.

Далее у начальника поезда, которым вы ехали, проставят отметку в билете о прерывании поездки. На основании этой отметки вы можете изменить маршрут поездки и оформить в кассе новый билет.

Ранее Олег Васильев в колонке для РБК-Украина писал, выдержит ли "Укрзализныця" новый блекаут и что нужно знать пассажирам.

Также мы писали о бесплатных услугах "Укрзализныци", о которых не знают пассажиры.