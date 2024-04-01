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В парке под Тернополем "засветился" редкий краснокнижный хищник (фото)

Тернополь, Понедельник 01 апреля 2024 14:10
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В парке под Тернополем "засветился" редкий краснокнижный хищник (фото) Фото: Лесной кот (dnister.in.ua)
Автор: Людмила Жукова

В природном парке "Медоборы", расположенном на Тернопольщине, фотоловушка зафиксировала редкого хищника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "Область".

Что известно о коте лесном

В объектив фотокамеры попал лесной кот. Четвероногий занесен в Красную книгу Украины, Красный список МСОП, CITES, и как вид, подлежащий особой охране, в Бернскую конвенцию. В Украине хищник считается практически пропавшим. На снимке видно, как он ищет себе пропитание.

В "Медоборах" подчеркивают, что кот лесной является предком современной домашней кошки. Он появился еще 650 тысяч лет тому назад.

!Лесные коты очень осторожны и пугливы? при малейшей опасности они меняют место проживания, обычно ведут уединенный образ жизни. Для "общения" с представителями своего рода используют запахи. Каждый лесной кот имеет в своем владении примерно десять квадратных километров», - говорится в сообщении.

Лесные коты преимущественно являются ночными наземными животными, хотя в поисках добычи они могут ловко лазать по деревьям. Днем они отдыхают в укромном месте. На охоту они выходят за два часа до заката и за два часа перед рассветом.

В парке под Тернополем &quot;засветился&quot; редкий краснокнижный хищник (фото)Лесной кот в Медоборах (фото: oblast-te.com.ua)

Раньше мы писали о том, можно ли котам пить молоко .

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