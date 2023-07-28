В Киеве маленькая девочка установила рекорд самых длинных волос: результат впечатляет
В Киеве зафиксировали новый рекорд Украины по самой длинной длине детских волос. Девочке Лауре Побегушке всего полтора года, а ее волосы выросли уже больших размеров.
Об этом сообщила мама девочки Кристина Побегушка в Facebook.
Каких размеров волосы
Фиксировали рекорд в киевской парикмахерской, куда были приглашены парикмахеры, которые обеспечили абсолютно ровные волосы, чтобы эксперты осуществили точные до миллиметра замеры.
По словам мамы девочки, когда она родилась, врачи были поражены длиной и густотой ее волос, которую она сохранила и по сей день.
Девочке недавно исполнился год и шесть месяцев, сейчас длина волос составляет 51 см 2 мм.
"Очень неплохое начало жизненного пути. Не останавливаемся, продолжаем. Спасибо генетике", - написала Кристина.
В Киве ребенок установил рекорд самых длинных волос (фото: facebook.com/kristina.pobigushka)
Что известно о другом рекорде
Добавим, что это уже не первый украинский рекорд, связанный с длиной волос.
В 2020 году Национальный Реестр Рекордов внес в мировую Книгу Рекордов Гиннеса 17-летнюю украинку Елену Корзенюк. Ее длина волос - 2 метра 35 сантиметров.
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