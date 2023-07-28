В Киеве маленькая девочка установила рекорд самых длинных волос: результат впечатляет

В Киеве зафиксировали новый рекорд Украины по самой длинной длине детских волос. Девочке Лауре Побегушке всего полтора года, а ее волосы выросли уже больших размеров.

Об этом сообщила мама девочки Кристина Побегушка в Facebook .

Каких размеров волосы

Фиксировали рекорд в киевской парикмахерской, куда были приглашены парикмахеры, которые обеспечили абсолютно ровные волосы, чтобы эксперты осуществили точные до миллиметра замеры.

По словам мамы девочки, когда она родилась, врачи были поражены длиной и густотой ее волос, которую она сохранила и по сей день.

Девочке недавно исполнился год и шесть месяцев, сейчас длина волос составляет 51 см 2 мм.

"Очень неплохое начало жизненного пути. Не останавливаемся, продолжаем. Спасибо генетике", - написала Кристина.

В Киве ребенок установил рекорд самых длинных волос (фото: facebook.com/kristina.pobigushka)

Что известно о другом рекорде

Добавим, что это уже не первый украинский рекорд, связанный с длиной волос.

В 2020 году Национальный Реестр Рекордов внес в мировую Книгу Рекордов Гиннеса 17-летнюю украинку Елену Корзенюк. Ее длина волос - 2 метра 35 сантиметров.