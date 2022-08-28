ua ru
Нд, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Новий рекорд України: у Рівному 115 гітаристів виконали "Ой, у лузі червона калина" (відео)

Новость на русском →
Рівне, Неділя 28 серпня 2022 18:08
Новий рекорд України: у Рівному 115 гітаристів виконали "Ой, у лузі червона калина" (відео) Фото: 115 гітаристів у центрі Рівного виконали хіт "Ой, у лузі червона калина" (itvmg.com)
Автор: Володимир Костирін

У центрі Рівного 115 гітаристів встановили рекорд України, виконавши Гімн Січових стрільців "Ой, у лузі червона калина", що зараз став музичним символом опору російським окупантам.

Про це 28 серпня передали в громадській організації "Рівно Разом" на сторінці в Facebook.

Подія була зафіксована в Книзі рекордів України.

На опублікованих кадрах можна побачити, що серед музикантів, які взяли участь в ініціативі, є гітаристи різного віку, в тому числі й маленькі діти.

"Є новий рекорд України! Рівне. 28 серпня. День міста. 15:15! Виконання пісні "Червона калина" під акомпанемент 115 гітаристів! Такого ще Україна не бачила!" - підписаний ролик.

Зазвучав це вже всесвітньо відомий твір під акомпанемент 115 гітар на рівненському Майдані Незалежності в День міста, який традиційно відзначається в останню неділю серпня.

Так, в 2022-му дата випала на 28-е число, а святкує Рівно свій офіційний 739 "день народження" - перша згадка про місто в літописах відноситься до 1283 року. При цьому варто зауважити, що археологічні знахідки на території, де розкинулося Рівне, доводять, що люди проживали тут ще за часів мідного віку (IV - III тисячоліття до н.е.).

Відео: у Рівному на День міста 28 серпня 115 гітаристів виконали "Ой, у лузі червона калина"

Раніше ми писали, що в мережі активно поширюють відео, як в окупованому Севастополі люди в авто виконали "Ой у лузі червона калина", і цей ролик переполошив російських загарбників.

А також перед цим ми публікували відео, як у Києві Михайлівський собор заграв дзвонами цей хіт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівне Ой у лузі червона калина рекорды
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя