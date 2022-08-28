Новий рекорд України: у Рівному 115 гітаристів виконали "Ой, у лузі червона калина" (відео)

У центрі Рівного 115 гітаристів встановили рекорд України, виконавши Гімн Січових стрільців "Ой, у лузі червона калина", що зараз став музичним символом опору російським окупантам.

Про це 28 серпня передали в громадській організації "Рівно Разом" на сторінці в Facebook .

Подія була зафіксована в Книзі рекордів України.

На опублікованих кадрах можна побачити, що серед музикантів, які взяли участь в ініціативі, є гітаристи різного віку, в тому числі й маленькі діти.

"Є новий рекорд України! Рівне. 28 серпня. День міста. 15:15! Виконання пісні "Червона калина" під акомпанемент 115 гітаристів! Такого ще Україна не бачила!" - підписаний ролик.

Зазвучав це вже всесвітньо відомий твір під акомпанемент 115 гітар на рівненському Майдані Незалежності в День міста, який традиційно відзначається в останню неділю серпня.

Так, в 2022-му дата випала на 28-е число, а святкує Рівно свій офіційний 739 "день народження" - перша згадка про місто в літописах відноситься до 1283 року. При цьому варто зауважити, що археологічні знахідки на території, де розкинулося Рівне, доводять, що люди проживали тут ще за часів мідного віку (IV - III тисячоліття до н.е.).

Відео: у Рівному на День міста 28 серпня 115 гітаристів виконали "Ой, у лузі червона калина"