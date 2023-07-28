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У Києві маленька дівчинка встановила рекорд найдовшого волосся: результат вражає

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Київ, П'ятниця 28 липня 2023 12:18
У Києві маленька дівчинка встановила рекорд найдовшого волосся: результат вражає У Києві дівчинка встановила рекорд України (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві зафіксували новий рекорд України з найдовшої довжини дитячого волосся. Дівчинці Лаурі Побігушці всього півтора року, а її волосся виросло вже великих розмірів.

Про це повідомила мама дівчинки Христина Побігушка у Facebook.

Яких розмірів волосся

Фіксували рекорд у київській перукарні, куди були запрошені перукарі, які забезпечили абсолютно рівне волосся, щоб експерти здійснили точні до міліметра заміри.

За словами мами дівчинки, коли вона народилась, лікарі були вражені довжиною та густотою її волосся, яку вона зберегла й донині.

Дівчинці нещодавно виповнився рік і шість місяців, зараз довжина волосся становить 51 см 2 мм.

"Дуже непоганий початок життєвого шляху. Не зупиняємось, продовжуємо. Дякую генетиці", - написала Христина.

У Києві маленька дівчинка встановила рекорд найдовшого волосся: результат вражаєУ Києві маленька дівчинка встановила рекорд найдовшого волосся: результат вражаєУ Києві маленька дівчинка встановила рекорд найдовшого волосся: результат вражаєУ Києві маленька дівчинка встановила рекорд найдовшого волосся: результат вражаєУ Києві маленька дівчинка встановила рекорд найдовшого волосся: результат вражає

У Киві дитина встановила рекорд найдовшого волосся (фото: facebook.com/kristina.pobigushka)

Що відомо про інший рекорд

Додамо, що це вже не перший український рекорд, пов’язаний із довжиною волосся.

У 2020 році Національний Реєстр Рекордів вніс до світової Книги Рекордів Гіннеса 17-річну українку Олену Корзенюк. Її довжина волосся - 2 метри 35 сантиметрів.

Раніше ми повідомляли, що житель Луцька у 82 роки поставив найромантичніший рекорд України завдяки листуванню з дружиною.

Також ми писали, що у Рівному 115 гітаристів виконали "Ой, у лузі червона калина".

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