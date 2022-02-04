Житель Луцька у 82 роки поставив найромантичніший рекорд України завдяки листуванню з дружиною

Житель Луцька став рекордсменом України за кількість слів "люблю" у романтичному листуванні зі своєю дружиною. 82-річний Євген Пилипчук-кандидат технічних наук та ексдекан Луцького національного технічного університету.

Як він поставив рекорд і потрапив до Книги рекордів України, розповіли у виданні " КП в Україні ".

Зараз Євгену Пилипчуку вже 82 роки й останні три він живе один. Його гаряче кохана дружина померла три роки тому. А до Книги рекордів України він потрапив завдяки романтичному листуванню, яке вони вели з дружиною 60 років тому.

В юності вони змушені були кілька років жити в розлуці й за цей час було написано 102 листи: 427 сторінок рукописного тексту, в якому 781 раз було згадано слово "любов".

Як почався роман

Пара познайомилася на танцях у Нововолинську. Ольга була нижче Євгена на 10 см, а його зріст становив 164 см.Знайомство швидко переросло у велике почуття, але бути разом їм заважало навчання в різних містах.

Євген навчався в Харкові, а Ольга була на Волині. Два роки вони листувалися до весілля, а потім ще рік – після. Після возз'єднання пара на багато років забула про архів з листами.

Фото: Євген та Ольга (Суспільне Волинь)

Але після смерті дружини Євген знову дістав ці листи та почав перечитувати.

"Знайшов листи, почав їх читати десь о четвертій годині дня і вже спати не лягав. Вранці прийняв рішення: листи повинні побачити люди. Тоді й подав заявку до Національного проєкту "Книга рекордів України". Я нарахував понад 160 листів.

Є листи по 20 сторінок, в які я не вкладався і продовжував закінчувати один лист на наступних 20 сторінках. А в Олі найбільш рекордним був другий рік листування. Один лист вона мені писала 8 днів поспіль. Вийшло 42 сторінки рукописного тесту шкільного зошита", - розповів рекордсмен.

Найромантичніший рекорд

До Книги рекордів України листи потрапили не за свою кількість чи обсяг. А за те, скільки разів в них зустрічається слово "любов". Тільки за другий рік листування воно там зустрічається 781 раз.

Як розповів Євген, рецепт щасливого шлюбу не такий вже й складний. Потрібна взаємна поступливість.

"Мене часто запитують:" Невже у вас не було сварок?"Звичайно, були. Але ми жили по простій мудрості - після сварки, навіть якщо ти правий, все одно попроси вибачення.

За нашим листуванням можна відстежити, як ми відстоювали свою позицію. Але про що б ми не сперечалися, моя дружина врешті-решт говорила: "я вважаю інакше, але нехай буде по-твоєму. Роби, як вважаєш за потрібне", - зізнався він.

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Про листи буде написана книга

Євген Пилипчук вирішив написати роман про ці листи - "Нехай розкажуть листи". Зараз він працює над книгою і зізнається, що немов скинув з плечей десятки років і повернувся в минуле.

До нього навіть повернувся "молодий почерк", хоча в останні роки букви скакали по папері, і він сам не міг розібрати написане.

"Наше листування важливе для прочитання в сучасних телевізійно-інтернетних умовах. Про таку любов ніхто не пише, Не покаже. А я хочу, щоб молоді навчилися цінувати любов і розуміли, що це таке. Моїй правнучці 13 років.

Я їй сказав, що пишу роман для неї. Хочу, щоб вона прочитала про своїх прабабусю і прадідуся і дізналася, як любили раніше", - зізнається Євген.

З листів закоханих буде складена книга