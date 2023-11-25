В Киеве хотели продать краснокнижное животное. От ее вида осталось всего до 500 особей (фото)

На одном из сайтов объявлений продавали евразийскую рысь, занесенную в Красную книгу Украины. Животное было очень обессилено, и ветеринары не верили, что оно сможет выжить.

Что произошло с рысью дальше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook зоозащитной организации URSA.

Зоозащитники узнали об объявлении и написали продавцу. Однако, кроме них, за дело взялись работники Обуховского районного управления полиции.

В ходе фиктивной продажи правоохранители изъяли рысь и направили животное на передержку для спасенных диких животных.

"После ненадлежащего содержания детеныша потребовало длительного лечения. У нее диагностировали анорексию, токсокароз, интоксикацию паразитами со рвотой и диареей. Ветеринары давали ей 30% шансов на выздоровление и не были уверены, что малышка встанет на лапки", - пишут зоозащитники

Но хорошие новости все-таки пришли. Урса - так назвали рысенка - восстановилась и поправилась. Ее перевели из изолятора в большой теплый вольер, где она продолжает свою реабилитацию.

Следует добавить, что после того, как животное изъяли, следствие установило дополнительные обстоятельства:

животное принадлежит к виду краснокнижной евразийской рыси

пороки здоровья и недостаточное для возраста развитие вызваны условиями содержания, не соответствующими биологическим особенностям

рысь незаконно изъяли из дикой природы, ввезли и удерживали

Рысь Урса после спасения и лечения (фото: facebook.com/ursaua1)

Что известно о евразийской рыси

Рисы проживают в горных лесах Карпат, на Балканах, на Скандинавском полуострове, в Польских Татрах, кое-где в Испании, а также в Сибири. Почти всюду рысь охраняют законом.

Евразийская рысь является самой большой из всех рысей, длина тела от 76 до 110 сантиметров. Самцы в большинстве своем весят от 18-26 килограммов, самки весят в среднем 18 килограммов.

При большом количестве пищи рысь живет оседло, при недостатке - кочует. В сутки она способна проходить до 30 километров. При всей осторожности рысь не очень боится людей.

В Украине численность оценивается в 350-400 особей в Карпатах и 80-90 особей на территории Полесья.

Промышленное значение рыси небольшое, используется только мех. Однако в последнее время цена на него возросла, потому и спрос браконьеров увеличился.