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В Киеве хотели продать краснокнижное животное. От ее вида осталось всего до 500 особей (фото)

Киев, Суббота 25 ноября 2023 13:30
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В Киеве хотели продать краснокнижное животное. От ее вида осталось всего до 500 особей (фото) Евразийскую рысь продавали на OLX (фото: facebook.com/ursaua1)
Автор: Юлия Гаюк

На одном из сайтов объявлений продавали евразийскую рысь, занесенную в Красную книгу Украины. Животное было очень обессилено, и ветеринары не верили, что оно сможет выжить.

Что произошло с рысью дальше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook зоозащитной организации URSA.

Зоозащитники узнали об объявлении и написали продавцу. Однако, кроме них, за дело взялись работники Обуховского районного управления полиции.

В ходе фиктивной продажи правоохранители изъяли рысь и направили животное на передержку для спасенных диких животных.

"После ненадлежащего содержания детеныша потребовало длительного лечения. У нее диагностировали анорексию, токсокароз, интоксикацию паразитами со рвотой и диареей. Ветеринары давали ей 30% шансов на выздоровление и не были уверены, что малышка встанет на лапки", - пишут зоозащитники

Но хорошие новости все-таки пришли. Урса - так назвали рысенка - восстановилась и поправилась. Ее перевели из изолятора в большой теплый вольер, где она продолжает свою реабилитацию.

Следует добавить, что после того, как животное изъяли, следствие установило дополнительные обстоятельства:

  • животное принадлежит к виду краснокнижной евразийской рыси
  • пороки здоровья и недостаточное для возраста развитие вызваны условиями содержания, не соответствующими биологическим особенностям
  • рысь незаконно изъяли из дикой природы, ввезли и удерживали

В Киеве хотели продать краснокнижное животное. От ее вида осталось всего до 500 особей (фото)В Киеве хотели продать краснокнижное животное. От ее вида осталось всего до 500 особей (фото)В Киеве хотели продать краснокнижное животное. От ее вида осталось всего до 500 особей (фото)

Рысь Урса после спасения и лечения (фото: facebook.com/ursaua1)

Что известно о евразийской рыси

Рисы проживают в горных лесах Карпат, на Балканах, на Скандинавском полуострове, в Польских Татрах, кое-где в Испании, а также в Сибири. Почти всюду рысь охраняют законом.

Евразийская рысь является самой большой из всех рысей, длина тела от 76 до 110 сантиметров. Самцы в большинстве своем весят от 18-26 килограммов, самки весят в среднем 18 килограммов.

При большом количестве пищи рысь живет оседло, при недостатке - кочует. В сутки она способна проходить до 30 километров. При всей осторожности рысь не очень боится людей.

В Украине численность оценивается в 350-400 особей в Карпатах и 80-90 особей на территории Полесья.

Промышленное значение рыси небольшое, используется только мех. Однако в последнее время цена на него возросла, потому и спрос браконьеров увеличился.

Ранее мы сообщали о том, что с Земли может исчезнуть вид коалы.

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