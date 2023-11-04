Эти милые животные оказались под угрозой полного исчезновения: о ком речь (фото)

Последние несколько лет экологи активно напоминают о том, что чрезмерный технологический прогресс и вмешательство человека в мир природы приведет к исчезновению многих видов животных. Так, стало известно, что под "красную линию" попали австралийские коалы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское издание Express .

Что известно

В ветеринарную больницу Сиднейского университета доставили десятки коал, пострадавших. Среда их обитания расположена стала центром жилой застройки.

Строительные работы отрезают жизненно важные среды и миграционные коридоры, оставляя животных под угрозой. На коал также нападали собаки местных жителей.

Австралийские ученые опасаются, что к 2050 году вид коал может вообще исчезнуть, поэтому сегодня борются за их существование.

Стеф Керрик говорит, что коалы чрезвычайно территориальны, поэтому им нужно пространство для жизни и размножения. Вырубка лесов для застройки также отрицательно сказывается на существовании коал. Ветеринары рассказывают, что животные часто просто теряются в новых населенных пунктах и попадают там в разные опасности.

К примеру, только в 2023 году 10% из популяции коал сбили машины, после чего животные не выжили.

Вид коалы попал под угрозу исчезновения (фото: Freepik)

Коалы встречаются только в восточной Австралии, вдоль побережья Квинсленда, Нового Южного Уэльса, Южной Австралии и Виктории.

Их точное количество неизвестно, но десятки тысяч погибли в период интенсивных лесных пожаров в 2019-2020 годах. В феврале 2022 года их занесли в список находящихся под угрозой исчезновения.

Ученые отмечают, что для сохранения вида прежде всего нужно защитить их среду обитания.

Сейчас в правительстве Австралии произошли кадровые изменения, так что ближайшие несколько месяцев будут определяющими для будущего коал. Власти должны пересмотреть планы застройки и изменить правила, чтобы сохранить местность для этих животных.

Справка

Коалы живут в эвкалиптовых лесах, проводя почти всю свою жизнь на деревьях. Они питаются листьями, которые тщательно измельчают зубами и накапливают эту массу за щеками. За день коала употребляет до одного килограмма листьев.

Днем коала спит - продолжительность сна достигает 20-21 часов в сутки. А ночью эти животные лазают по веткам в поисках пищи. Даже если коала бодрствует, то часами сидит неподвижно на одном месте.

На землю коалы спускаются только для того, чтобы перелезть на другое дерево. В отличие от ленивцев, коалы довольно резвые и прыткие. Если им угрожает опасность, они быстро убегают к ближайшему дереву и залезают на него. Кроме того, коалы умеют плавать.