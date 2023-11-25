ua en ru
Сб, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві хотіли продати червонокнижну тварину. Від її виду залишилося лише до 500 особин (фото)

Київ, Субота 25 листопада 2023 13:30
UA EN RU
У Києві хотіли продати червонокнижну тварину. Від її виду залишилося лише до 500 особин (фото) Євразійську рись продавали на OLX (фото: facebook.com/ursaua1)
Автор: Юлія Гаюк

На одному з сайтів оголошень продавали євразійську рись, яка занесена до Червоної книги України. Тварина була дуже знесилена, і ветеринари не вірили, що вона зможе вижити.

Що сталося з риссю далі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook зоозахисної організації URSA.

Зоозахисники дізналися про оголошення й написали продавцю. Однак крім них, до справи взялися працівники Обухівського районного управління поліції.

У ході фіктивного продажу правоохоронці вилучили рись та направили тварину на перетримку для врятованих диких тварин.

"Після неналежного утримання дитинча потребувало тривалого лікування. У неї діагностували анорексію, токсокароз, інтоксикацію паразитами з блюванням і діареєю. Ветеринари давали їй 30% шансів на одужання і не були певні, що малеча стане на лапки", - пишуть зоозахисники.

Але хороші новини все ж прийшли. Урса - так назвали рисеня - відновилася та одужала. Її перевели з ізолятора у великий теплий вольєр, де вона продовжує свою реабілітацію.

Варто додати, що після того, як тварину вилучили, слідство встановило додаткові обставини:

  • тварина належить до виду червонокнижної євразійської рисі
  • вади здоров'я та недостатній для віку розвиток спричинені умовами утримання, які не відповідають біологічним особливостям
  • рись незаконно вилучили з дикої природи, ввезли й утримували

У Києві хотіли продати червонокнижну тварину. Від її виду залишилося лише до 500 особин (фото)У Києві хотіли продати червонокнижну тварину. Від її виду залишилося лише до 500 особин (фото)У Києві хотіли продати червонокнижну тварину. Від її виду залишилося лише до 500 особин (фото)

Рись Урса після порятунку та лікування (фото: facebook.com/ursaua1)

Що відомо про євразійську рись

Рисі проживають у гірських лісах Карпат, на Балканах, на Скандинавському півострові, в Польських Татрах, де-не-де в Іспанії, а також у Сибіру. Майже всюди рись охороняють законом.

Євразійська рись є найбільшою зі всіх рисей, довжина тіла від 76 до 110 сантиметрів. Самці здебільшого важать від 18-26 кілограмів, самки важать в середньому 18 кілограмів.

При великій кількості їжі рись живе осіло, при нестачі - кочує. За добу вона здатна проходити до 30 кілометрів. При всій обережності рись не дуже боїться людей.

В Україні чисельність оцінюється в 350-400 особин у Карпатах та до 80-90 особин на території Полісся.

Промислове значення рисі невелике, використовується лише хутро. Проте останнім часом ціна на нього зросла, тому і попит браконьєрів збільшився.

Раніше ми повідомляли про те, що з Землі може зникнути вид коали.

Читайте також, що не можна робити з чужими домашніми улюбленцями.

Читайте РБК-Україна в Google News
OLX тварини