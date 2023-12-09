В Киеве демонтируют памятник Щорсу. Кто он и почему ему не место в Украине

В Киеве продолжается демонтаж памятника Николаю Щорсу . Такое решение приняли после нескольких дискуссий и многочисленных споров в социальных сетях. Николай Щорс - это один из военных командиров большевиков во время советско-украинской войны. Он был участником украинских красногвардейских повстанческих формирований.

При подготовке материала использовались источники: Википедия, материал ученого Павла Артимишина для "Локальной истории", пост кандидата исторических наук Николая Томенко в Facebook.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о Щорсе и действительно ли памятник в его честь не нужен Киеву.

Кто такой Николай Щорс

Он родился в Черниговской области. В августе 1914 года Щорс стал младшим фельдшером третьего отдельного мортирного дивизиона Виленского военного округа.

До конца Первой мировой войны он находился на разных участках фронта. Однако в мае 1917 года его эвакуировали в Симферополь, где он лечился от туберкулеза. По состоянию здоровья Щорс больше не мог служить, потому демобилизовался.

Российская пропаганда использовала образ Щорса как борца за советскую Украину. Именно поэтому о значительной части его жизни известно мало, а гибель - окутана мифами. Например, его встреча с Лениным, партизанское прошлое в Сибири или другие боевые победы не имеют никакого подтверждения.

Николай Щорс (фото: Википедия)

Однако в тот период четко прослеживалось изменение политических предпочтений. В конце августа 1918 года он начал формировать регулярные украинские советские воинские части.

7 марта 1919 года Армия УНР завладела городом Бердичев. Начальник Первой украинской советской дивизии Николай Щорс подавил этот конфликт, тем самым добившись оккупации Украины большевиками.

Погиб Николай Щорс 30 августа 1919 в бою в Житомирской области при невыясненных обстоятельствах.

Почему образ Щорса сделали "героическим"

Памятники Щорса установлены во многих городах бывшего СССР. О нем также писали литературные произведения и даже снимали фильмы, в частности, одноименная лента "Щорс" Александра Довженко.

Известно, что именно Сталин контролировал съемки этого фильма и дал указание установить памятник Щорсу в Киеве еще в 1936 году, но тогда началась Вторая мировая война.

Интересно, что до массовой пропаганды мифа о Николае Щорсе никто даже не знал, где его могила. Такую тактику СССР использовал для того, чтобы создать заблуждение о том, что якобы украинцы сами героически творили Советскую Украину. Реальная же история говорит об обратном.

Демонтаж памятника в Киеве

30 апреля 1954 на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Коминтерна в Киеве открыли памятник Николаю Щорсу.

В 2009 году монумент был внесен в Реестр объектов культурного наследия национального значения. Этот факт мешал демонтажу памятника.

В ноябре 2021 года Украинский институт национальной памяти предложил перенести монумент в музей "Парк советского периода" Сумской области. Выяснилось, что КГГА еще в 2017 году отклонила такое решение.

В ноябре 2023 года памятники Пушкину и Щорсу лишили охранного статуса, после чего приступили к демонтажу.

Сегодня, 9 декабря 2023 года, в Киеве начали сносить памятник Николаю Щорсу. Коммунальщики предупреждают о возможном временном частичном перекрытии бульвара Шевченко. Сколько времени займет демонтаж памятника - пока неизвестно.