"Патриотические" прикарпатцы отказались сносить коммунистические памятники с фамилиями врагов: детали скандала
На Прикарпатье одно из сел Большевцевской территориальной громады выступило против демонтажа советских памятников. Такое решение приняли жители на местном собрании. Напомним, что в рамках декоммунизации, сносу подлежат монументы, прославляющие тоталитарный коммунистический режим.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию директора Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы им. Степана Бандеры Ярослава Коретчука в Facebook.
Что известно об инциденте
Против сноса советских памятников выступили жители села Загорье-Кукильницкое.
"Что делать с "патриотическими" прикарпатцами, которые отказываются демонтировать оккупационные коммунистические памятники? На этот раз Большевцевская ТГ. Жители сел говорят, что пусть им стоит. Кстати, на этих памятниках есть фамилии, погибших от ОУН и УПА", - пишет Коретчук.
Он добавляет, что фамилии коммунистов на монументе оставили, только убрали надпись "Погибли от рук украинских буржуазных националистов".
"Вот как можно хранить такие объекты с фамилиями карателей. У меня просто разрыв шаблонов. Что тогда хотеть от восточных и южных регионов, если наши любимые хозяева так упираются?" - возмутился глава музея.
Жители села отказались сносить советские памятники (фото: facebook.com/koretchuk)
Отметим, что в официальном ответе от главы села указано, что местные жители на собрании выступили против демонтажа советских монументов.
Какая реакция украинцев
В комментариях люди возмущаются подобным решением местных жителей. Некоторые даже предлагает провести демонтаж в обязательном порядке без согласия жителей громады.
Что пишут в комментариях:
- самим провести снос "памятника", согласно закону о декоммунизации
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эти советские крысы еще долго будут портить украинскую фауну. Может печатать фамилии, чтобы народ знал этих псевдограждан с украинским паспортом. А будет закон, то и паспорт забрать
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интересно, есть ли в деревне памятник тем, кого убили "освободители" и депортировали
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отчеканить имена и фамилии семей депутатов, отстаивающих памятник, чтобы не обрывалась историческая цепь коллаборантов и предателей свободной Украины
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это просто позор. Загнать бульдозер и развалить. А кто против - пусть едет на фронт и посмотрит там, кого он здесь защищает
Реакция украинцев на отказ сносить советские памятники (скриншот)
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