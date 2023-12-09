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В Киеве демонтируют памятник Щорсу: фото

Киев, Суббота 09 декабря 2023 07:53
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В Киеве демонтируют памятник Щорсу: фото Фото: демонтированный монумент Щорсу будет храниться в Государственном музее авиации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве столичные коммунальные службы начали демонтаж памятника большевистскому полководцу Николаю Щорсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О.К. Антонова.

Фото: в Киеве демонтируют памятник полководцу Николаю Щорсу (КГГА)

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте событий. По его словам, столичные коммунальщики уже начали процесс демонтажа. Сколько времени займет демонтаж памятника - пока неизвестно.

Фото: памятник Щорсу в Киеве демонтируют 9 декабря
(Виталий Носач, РБК-Украина)

Демонтаж памятников российским деятелям в Киеве

Кабинет министров на заседании 10 ноября исключил из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников памятник Щорсу на бульваре Тараса Шевченко, а также еще три пророссийских монумента, расположенных в столице.

15 ноября в Киеве на Берестейском проспекте демонтировали памятник российскому поэту и писателю Александру Пушкину.

В апреле 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях". Документ призван деколонизировать топонимию и упорядочить использование географических названий в населенных пунктах Украины.

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Киев монумент
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