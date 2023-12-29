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Над Киевом сбили более 30 воздушных целей, - КМВА

Украина, Пятница 29 декабря 2023 10:11
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Над Киевом сбили более 30 воздушных целей, - КМВА Фото: в Киеве сбили 30 целей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Во время массированного удара по Украине 29 декабря силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более 30 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМВА .

"Сегодня враг нанес один из самых массированных воздушных ударов по территории Украины. Противник применил баражирующие боеприпасы типа Shahed, крылатые ракеты Х-22/Х-32 из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/5 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС, аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Миг-31К", - говорится в сообщении.

По данным КМВА, в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была актирована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям.

"Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей", - говорится в сообщении.

Последствия удара

По данным КМВА, в общей сложности, на эту минуту в столице зафиксированы двое погибших и 18 пострадавших. Раненым оказывается медицинская помощь.

Было повреждено здание станции метро Лукьяновская, которая уже возобновила работу.

В Подольском районе:

  • возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2. Работает ГСЧС.

В Святошинском р-не:

  • - зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома;
  • - возгорание трех автомобилей.

Оба пожара ликвидированы.

В Шевченковском р-не:

- возгорание в недостроенном бизнес-центре;

  • - повреждение жилого дома;
  • - возгорание на территории гаражей (ликвидировано);
  • - пожар на территории складских помещений;
  • - на территории нежилой застройки.

В Дарницком р-не:

  • - повреждение жилого многоэтажного дома;
  • - одного частного дома.

Без пожаров.

Удар по Украине

Напомним, российские войска утром 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине по стратегической авиации.

Известно о прилетах ракет по Харькову, а во Львове о попадании дронов. Также раздались взрывы в Киеве и Днепре.

В Киеве после взрывов мэр Виталий Кличко сообщил об интенсивной работе ПВО.

О том, что известно о последствиях удара, читайте в материале РБК-Украина .

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