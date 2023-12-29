"Символизм зашкаливает". Фото военного в метро Киева взорвало сеть и стало символом года
Фото: Военный в метро Киева стал символом года (instagram.com/kudrenkobogdan)
В Киеве сфотографировали военного на эскалаторе в метро и фотография сразу стала популярной в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фотографа Кудренко Богдана, сделавшего снимок в Instagram.
Фото военного в метро
На фотографии изображен военный в форме, который поднимается пешком на эскалаторе вверх, а другие люди ждут эскалатора, который поднимет их. Фото уже окрестили "символом года", но каждый видит в нем свой смысл.
Фото военного в метро стало символом года (фото: instagram.com/kudrenkobogdan)
Что думают украинцы по поводу фотографии
В комментариях люди написали, что это очень сильный кадр, в котором есть символизм.
- Символізм зашкалює: військовий - це людина, яка обрала важчий шлях, щоб десятки інших людей могли мати легший. Моя повага та шана ЗСУ.
- Як боляче спостерігати, як наше суспільство відокремлює себе від війни.
- Фото яке облетіло всюди. Дуже сильний кадр.
- Потужне фото, бо висвітлює проблему - наболілий чиряк суспільства, який от от розірветься.
- З сенсами зрозуміло. Більшість йде шляхом найменшого спротиву. Військовий демонструє більшості, що вершини досягає той, хто не шукає легких шляхів. Сенси легко екстраполюються на війну, настрої, перемогу, мир тощо. Суголосне сьогоденню фото. Питання: крайній ескалатор працював, чому на ньому така велика черга?
- В мене аж мурашки, якщо чесно. Такий момент впіймали. Дякую, що побачили і поділилися.
- Сильно. Праворуч ті, хто стомились від війни
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