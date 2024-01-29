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В Киеве будут еще одни зимние каникулы для школьников: что известно

Киев, Понедельник 29 января 2024 11:49
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В Киеве будут еще одни зимние каникулы для школьников: что известно У школьников Киева будут дополнительные каникулы зимой (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Киевские школьники будут иметь возможность еще раз отдохнуть зимой. Для этого в школах запланировали еще одни зимние каникулы - в феврале. Но на отдых пойдут не все.

Что известно о школьных каникулах в феврале, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на постановление Кабинета Министров №782.

Дополнительные каникулы для школьников были предусмотрены в школах Киева для первоклассников. Ученики будут отдыхать одну неделю, с 19 по 25 февраля 2024 года.

Стоит отметить, что школы могут самостоятельно определять даты каникул в рамках учебного года. Обычные зимние каникулы в большинстве школ длились с 23 декабря по 8 января - школьники имели возможность отдохнуть две недели. Следующие каникулы запланированы на конец марта - весенние, которые также будут длиться одну неделю.

Кстати, дополнительную неделю каникул в феврале получат также школьники, которые учатся по другой структуре учебного года - в три семестра. Еще одни каникулы зимой обычно на усмотрение администрации школ.

Также стоит дополнить, что учебный год 2023/2024 будет длиться с 1 сентября до 28 июня. НМТ запланирован на период с 19 мая до 19 июля. Абитуриенты будут проходить тест за один день - все четыре предмета.

Ранее мы рассказывали о том, как будет проходить НМТ в 2024 году.

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