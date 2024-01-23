Большой перерыв и два блока: как будет проходить НМТ и когда начнется регистрация

Регистрация на НМТ начнется совсем скоро и уже известно, как будет проходить тестирование в 2024 году. Она будет проходить в онлайн режиме и продлится несколько недель.

Когда начнется регистрация на НМТ и как планируется проводить тестирование в 2014 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко.

Регистрация на НМТ

По ее словам, регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) начнется в марте и продлится до начала апреля. Конкретные даты будут названы позже после утверждения графика проведения тестирования.

Планируется, что регистрация будет проходить только в онлайн-режиме.

Участнику необходимо будет создать персональный электронный кабинет, загрузить определенные документы, внести информацию о себе и выбрать предметы, которые он будет сдавать во время экзамена.

Также в течение всего периода регистрации будущий участник НМТ сможет внести изменения в информацию, которая подается в электронном кабинете. Например, в случае смены места прохождения или четвертого предмета абитуриент сможет изменить информацию, которую он предоставил ранее, но только до окончания регистрации. После завершения периода регистрации изменить информацию невозможно.

Кроме того, директор УЦОКО посоветовала поступающим, которые находятся за границей и планируют составлять НМТ, не медлить и пытаться зарегистрироваться в начале регистрации.

"Количество мест за границей будет, как всегда, ограниченным. Так что, если вы задержитесь до последних дней регистрации, то, к сожалению, есть такой шанс, что вы не сможете проходить оценивание в том городе или даже той стране, которая является самой близкой", - подчеркнула Вакуленко.

Как будет проходить НМТ в 2014 году

По словам директора УЦОКО, четырехчасовой тест будет состоять из двух двухчасовых блоков, которые будут разделены 20-минутным перерывом.

Первый блок будет содержать задачи по украинскому языку и математике, второй блок после перерыва - задачи по истории Украины и предмету выбора участника.

При выполнении заданий одного блока в пределах 120 минут (60+60) участник НМТ сможет двигаться между задачами, то есть, если участник выполнит задание по украинскому языку быстрее 60 минут, то у него будет больше времени на математику, или наоборот, если участник НМТ дольше будет выполнять задачи по украинскому языку, будет иметь меньше времени на математику.

Но двигаться между большими блоками, разделенными перерывом, участники не смогут. То есть, если участник НМТ сэкономит время и на украинском языке, и на математике, у него не будет больше времени для выполнения теста по истории Украины или предмета на выбор.

Участнику НМТ необходимо будет завершить первую часть теста по 2 предметам до перерыва, вторую часть теста еще по двум предметам - после перерыва, и возвращаться к задачам первого блока при выполнении второго блока или переходить к следующим задачам второго блока при выполнении заданий первого блока участник не сможет.