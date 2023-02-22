В Киеве бесплатно оперируют катаракту: где и как воспользоваться услугой
В Киеве бесплатно проводят операции по замене хрусталика глаза. Эта процедура возвращает зрение человеку с катарактой и другими заболеваниями глаз через считанные часы после хирургического вмешательства.
Об этом сообщил Департамент здравоохранения КГГА.
Как воспользоваться услугой
Бесплатно офтальмологические операции для киевлян проводят в определенных коммунальных медучреждениях столицы. При этом обязательно должно быть медицинское заключение о необходимости такого хирургического вмешательства и направления врача.
"И операция, и необходимые для нее расходные материалы будут для вас безвозмездными. Ведь для этого заведения обеспечивают всем необходимым для выполнения мер городской программы "Здоровье киевлян". Так что если кто-то, даже врач консультативно-диагностического центра, советует обращаться в частные клиники, вы должны знать, что существует бесплатная альтернатива", - рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
Чиновница отмечает, что так городские власти создают для киевлян дополнительные возможности бесплатного лечения.
"Это особенно актуально, когда речь идет о дорогостоящих операциях, которые могут улучшить или вернуть человеку функции, отвечающие за качество жизни. Предлагаю киевлянам, которые нуждаются в замене хрусталика, обратиться в больницу и сделать это. А тем, кто замечает проблемы со зрением, - записаться к офтальмологу. В идеале, конечно, посещать врача с профилактической целью, когда еще ничего не беспокоит", - советует Валентина.
Контакты медучреждений, где бесплатно оперируют
Городские власти определили 6 муниципальных клиник, в которых можно бесплатно сделать операцию на катаракте.
Контакты столичных медучреждений:
- КНП "Киевская городская клиническая больница №1", телефон для справок: (044)563-04-74, (098)454-72-18
- КНП "Киевская городская клиническая больница №3", телефон для справок: (044)540-96-90
- КНП "Киевская городская клиническая больница №4", телефон для справок: (050)228-44-28
- КНП "Киевская городская клиническая больница №8", телефон для справок: (044)502-37-51
- КНП "Киевская городская клиническая больница №9", телефон для справок: (044)467-07-69
- КНП "Александровская клиническая больница г. Киева", телефон для справок: (044)255-14-75
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