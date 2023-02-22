В Киеве бесплатно оперируют катаракту: где и как воспользоваться услугой

В Киеве бесплатно проводят операции по замене хрусталика глаза. Эта процедура возвращает зрение человеку с катарактой и другими заболеваниями глаз через считанные часы после хирургического вмешательства.

Как воспользоваться услугой

Бесплатно офтальмологические операции для киевлян проводят в определенных коммунальных медучреждениях столицы. При этом обязательно должно быть медицинское заключение о необходимости такого хирургического вмешательства и направления врача.

"И операция, и необходимые для нее расходные материалы будут для вас безвозмездными. Ведь для этого заведения обеспечивают всем необходимым для выполнения мер городской программы "Здоровье киевлян". Так что если кто-то, даже врач консультативно-диагностического центра, советует обращаться в частные клиники, вы должны знать, что существует бесплатная альтернатива", - рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Чиновница отмечает, что так городские власти создают для киевлян дополнительные возможности бесплатного лечения.

"Это особенно актуально, когда речь идет о дорогостоящих операциях, которые могут улучшить или вернуть человеку функции, отвечающие за качество жизни. Предлагаю киевлянам, которые нуждаются в замене хрусталика, обратиться в больницу и сделать это. А тем, кто замечает проблемы со зрением, - записаться к офтальмологу. В идеале, конечно, посещать врача с профилактической целью, когда еще ничего не беспокоит", - советует Валентина.

Контакты медучреждений, где бесплатно оперируют

Городские власти определили 6 муниципальных клиник, в которых можно бесплатно сделать операцию на катаракте.

Контакты столичных медучреждений: