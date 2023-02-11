Врач назвал главные причины, почему снижается зрение: проверьте себя

Самая частая причина обращения к окулисту - снижение зрения. Пациенты жалуются на определенный дискомфорт при работе или чтении. В большинстве случаев люди думают, что ухудшение зрения связано с заболеванием глаз, однако это не всегда справедливо.

Возрастная дальнозоркость

С годами глаза теряют важную способность - приспосабливаться видеть на разном расстоянии. Так, в 40-50 лет многие внезапно начинают констатировать неприятный факт: им хорошо видны предметы на среднем или далеком расстоянии, а вот вблизи - начинают расплываться, теряется четкость изображения.

"С возрастом зрение снижается, что вполне естественно. Ведь с годами в глазу происходят внутренние трансформации. То, что вы плохо видите вблизи называется возрастной дальнозоркостью, или пресбиопией, и это не заболевание, а возрастное состояние организма", - рассказывает врач клиники "Новий зір".

Он также рекомендует использовать очки для чтения, чтобы глаза чувствовали себя более комфортно. Кроме того, после 45 лет следует обязательно ежегодно проверяться у офтальмолога, даже если жалоб нет.

С возрастом нужно почаще посещать офтальмолога для профилактики (фото: Freepik)

Образ жизни как негативный фактор

Образ и условия жизни влияют на глаза, в частности качество зрения. А некоторые вредные привычки становятся фактором, повышающим риск появления или развития глазных заболеваний.

Микроклимат в помещении, длительная работа за компьютером, плохое освещение - это внешние факторы, сказывающиеся на физическом состоянии глаз.

Сухой воздух

Воздух, нагреваясь, теряет влагу, а затем усиливается испарение слезной пленки, которая покрывает глаз и обеспечивает комфорт моргания и зрения. Люди часто жалуются, что во время работы у них пересыхают глаза, что мешает работе.

Это вызвано тем, что люди в основном работают в закрытых помещениях, где зимой из-за отопления воздух становится сухим. Врач рекомендует применять слезозаменители и увлажнители воздуха.

Сухой воздух снижает уровень увлажненности глаза (фото: Freepik)

Курение

При курении распадаются некоторые витамины, поэтому впоследствии курильщик испытывает недостаток витамина С, В6, В12 и т.д. Такой дефицит может ускорять образование различных глазных заболеваний.

Курение губительно сказывается и на хрусталике глаза, снижая его прозрачность и эластичность. В результате может развиться катаракта. Помутнение хрусталика является необратимым явлением, которое со временем приводит к потере зрения.

Стресс

Стресс бьет не по глазу, а по мозгу. С возрастом чрезмерные эмоции, волнение, страх могут резко повышать давление. На фоне гипертонического криза часто возникают опасные заболевания глаз сосудистого характера.

Вот почему важно контролировать артериальное давление, правильно реагировать на стресс и вовремя посещать офтальмолога. Кстати, именно окулисты часто первыми видят проблемы с сосудами, когда исследуют глазное дно.

Стресс оказывает влияние на все системы организма, в том числе и на глаза (фото: Freepik)

Недостаток естественного света

Специалист объясняет, что зрение ухудшается не от постоянной работы за компьютером, а потому, что человек целый день сидит в помещении с искусственным освещением.

Научно доказано, что нахождение на свежем воздухе и восприятие глазом дневного природного спектра света положительно влияет на зрение.

"Некоторые объясняют это тем, что мы живем по биологическим ритмам и дневной свет дает необходимую концентрацию определенных веществ в мозге. А синий свет от мониторов, напротив, тормозит выработку мелатонина - гормона, обеспечивающего восстановление организма", - рассказывает врач.

Однако факт остается фактом: чем дольше человек находится на улице, чем больше получает естественного света, тем меньше у него риск развития близорукости.